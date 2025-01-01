Tipos de Operações de Negociação (trade, transações, negociações)

A negociação realiza-se usando a função OrderSend()e enviando ordens não só para abrir posições, mas também para colocar, modificar e excluir ordens pendentes. Cada ordem de negociação contem uma indicação do tipo de operação solicitada. As operações de negociação são descritas na enumeração ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS

Identificador Descrição TRADE_ACTION_DEAL Coloca uma ordem de negociação para a transação ser executada imediatamente usando os parâmetros especificados (ordem de mercado) TRADE_ACTION_PENDING Coloca uma ordem de negociação para a transação ser executada sob certas condições (ordem pendente) TRADE_ACTION_SLTP Modifica valores de Stop-Loss e Take-Profit numa posição aberta TRADE_ACTION_MODIFY Modifca os parâmetros de uma ordem colocada anteriormente TRADE_ACTION_REMOVE Exclui uma ordem pendente colocada anteriormente TRADE_ACTION_CLOSE_BY Fechar a posição oposta

Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_DEAL para abrir uma posição Buy:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Abertura da posição Buy |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Atualização e inicialização do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- parâmetros do pedido

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =0.1; // volume de 0.1 lotes

request.type =ORDER_TYPE_BUY; // tipo de ordem

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // preço para abertura

request.deviation=5; // desvio permitido do preço

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da ordem

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não for possível enviar o pedido, sairá um código de erro

//--- informação sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemplo de operação de negociaçãoTRADE_ACTION_DEAL para abertura da posição Sell:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Abertura da posição Sell |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Declaração e inicialização do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- parâmetros do pedido

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =0.2; // volume de 0.2 lotes

request.type =ORDER_TYPE_SELL; // tipo da ordem

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // preço para a abertura

request.deviation=5; // desvio permitido do preço

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da ordem

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não for possível enviar o pedido, exibir um código de erro

//--- informação sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemplo de ordem de negociação TRADE_ACTION_DEAL para fechadura de posições:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fechadura de todas as posições |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaração do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // número de posições abertas

//--- iterar todas as posições abertas

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- parâmetros da ordem

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // bilhete da posição

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // simbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); //número de signos depois da coma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber da posição

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume da posição

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo de posição

//--- saída de informação sobre a posição

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

magic);

//--- se o MagicNumber coincidir

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- zerar os valores do pedido e os seus resultados

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- configuração dos parâmetros da ordem

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação

request.position =position_ticket; // bilhete da posição

request.symbol =position_symbol; // símbolo

request.volume =volume; // volume da posição

request.deviation=5; // desvio permitido do preço

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da posição

//--- colocação do preço e tipo de ordem dependendo do tipo de ordem

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

request.type =ORDER_TYPE_SELL;

}

else

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

request.type =ORDER_TYPE_BUY;

}

//--- saída de informação sobre o fechamento

PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não for possível enviar o pedido, exibir um código de erro

//--- informação sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//---

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemplo de operação de negociaçãoTRADE_ACTION_PENDING para colocação de uma ordem pendente:

#property description "Exemplo de colocação de ordens pendentes"

#property script_show_inputs

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // tipo da ordem

//+------------------------------------------------------------------+

//| Colocação de ordens pendentes |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- declaração e inicialização do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- parâmetros para colocação da ordem pendente

request.action =TRADE_ACTION_PENDING; // tipo de operação de negociação

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =0.1; // volume de 0.1 lotes

request.deviation=2; //desvio permitido do preço

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da ordem

int offset = 50; // deslocamento a partir do preço atua para colocação da ordem, em pontos

double price; // preço de execução da ordem

double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // tamanho do ponto

int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de símbolos depois da coma (precisão)

//--- verificação do tipo de operação

if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // tipo de ordem

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // preço para abertura

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // тип ордера

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // цена для открытия

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; // tipo de ordem

price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // preço de abertura

request.price=NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; // tipo de ordem

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // preço para abertura

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else Alert("Este exemplo é apenas para colocação de ordens pendentes"); // Se a ordem pendente não for selecionada

//--- enviar a ordem

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // Se não for possível enviar o pedido, exibir um código de erro

//--- informações sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemplo da operação de negociação TRADE_ACTION_SLTP para alterar o valor Stop-Loss e Take-Profit na posição aberta:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modificação do Stop-Loss e Take-Profit da posição |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaracão do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // número de posições abertas

//--- iterar sobre todas as posições abertas

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- parâmetros da ordem

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// bilhete da posição

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // símbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de signos depois da coma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber da posição

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume da posição

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss da posição

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take-Profit da posição

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo da posição

//--- saída de informações sobre a posição

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- se o MagicNumber coincidir, o Stop-Loss e o Take-Profit não estão definidos

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- cálculo dos níveis de preços atuais

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- se o nível de deslocamento mínimo permitido em pontos a partir do preço atual de fechamento não estiver definido

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // definimos o deslocamento em 150 pontos a partir do preço atual de fechamento

else

stop_level+=50; // definimos o nível de deslocamento (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) pontos para a confiabilidade



//--- cálculo e arredondamento dos valores Stop-Loss e Take-Profit

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

}

//--- zerar os valores de pedido e o seu resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- definição dos parâmetros de operação

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // tipo de operação de negociação

request.position=position_ticket; // bilhete da posição

request.symbol=position_symbol; // símbolo

request.sl =sl; // Stop Loss da posição

request.tp =tp; // Take Profit da posição

request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da posição

//--- saída de informações sobre a modificação

PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não for possível enviar o pedido, exibir o código de erro

//--- informações sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_MODIFY para modificar os níveis de preços das ordens pendentes:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modificação de ordens pendentes |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- declaração e inicialização do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // número de ordens pendentes colocadas

//--- iterar todas as ordens pendentes colocadas

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- parâmetros da ordem

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // bilhete da ordem

string order_symbol=Symbol(); // símbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de signos depois da coma

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber da ordem

double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); // volume atual da ordem

double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); // Stop Loss atual da ordem

double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); // Take Profit atual da ordem

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // tipo de ordem

int offset = 50; // deslocação a partir do preço atual para colocação da ordem, em pontos

double price; // preço de ativação da ordem

double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT); // tamanho do ponto

//--- saída de informações sobre a ordem

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

order_ticket,

order_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- se o MagicNumber coincidir, o Stop Loss e o Take Profit nao foram definidos

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; // tipo de operação de negociação

request.order = OrderGetTicket(i); // bilhete da ordem

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.deviation=5; // desvio permitido a partir do preço

//--- definição do nível de preços Take Profit e Stop Loss da ordem dependendo do seu tipo

if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não foi possível enviar o pedido, exibir o código de erro

//--- informações sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//--- zerado dos valores do pedido e o seu resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_REMOVE para excluir ordens pendentes:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Exclusão de ordens pendentes |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- Declaração e inicialização do pedido e resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // número de ordens pendentes colocadas

//--- iterar todas as ordens pendentes colocadas

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // bilhete da ordem

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber da ordem

//--- se o MagicNumber coincidir

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- zerar os valores do pedido e o resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- instalação de parâmetros de operação

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; // tipo de operação de negociação

request.order = order_ticket; // bilhete da ordem

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // Se não for capaz de enviar o pedido, exibir um código de erro

//--- informações sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_CLOSE_BY para fechamento da posição usando a oposta: