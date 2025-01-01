- Propriedades de uma Base Histórica de Dados
- Propriedades de uma Ordem
- Propriedades de uma Posição
- Propriedades de uma Operação
- Tipos de Operações de Negociação
- Tipos de Transação de Negociação
- Ordens de Negociação em DOM (Profundidade de Mercado)
- Propriedades de Sinal
Tipos de Operações de Negociação (trade, transações, negociações)
A negociação realiza-se usando a função OrderSend()e enviando ordens não só para abrir posições, mas também para colocar, modificar e excluir ordens pendentes. Cada ordem de negociação contem uma indicação do tipo de operação solicitada. As operações de negociação são descritas na enumeração ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
Identificador
|
Descrição
|
Coloca uma ordem de negociação para a transação ser executada imediatamente usando os parâmetros especificados (ordem de mercado)
|
Coloca uma ordem de negociação para a transação ser executada sob certas condições (ordem pendente)
|
Modifica valores de Stop-Loss e Take-Profit numa posição aberta
|
Modifca os parâmetros de uma ordem colocada anteriormente
|
Exclui uma ordem pendente colocada anteriormente
|
Fechar a posição oposta
Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_DEAL para abrir uma posição Buy:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Exemplo de operação de negociaçãoTRADE_ACTION_DEAL para abertura da posição Sell:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Exemplo de ordem de negociação TRADE_ACTION_DEAL para fechadura de posições:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Exemplo de operação de negociaçãoTRADE_ACTION_PENDING para colocação de uma ordem pendente:
|
#property description "Exemplo de colocação de ordens pendentes"
Exemplo da operação de negociação TRADE_ACTION_SLTP para alterar o valor Stop-Loss e Take-Profit na posição aberta:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_MODIFY para modificar os níveis de preços das ordens pendentes:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_REMOVE para excluir ordens pendentes:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_CLOSE_BY para fechamento da posição usando a oposta:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro