OrderCalcProfit

Essa função calcula o lucro para a conta atual, considerando as condições de mercado do momento, com base nos parâmetros fornecidos. Ela é utilizada para fazer uma pré-avaliação do resultado de uma operação de negociação (comércio). O valor retornado é na moeda da conta.

bool OrderCalcProfit(

ENUM_ORDER_TYPE action,

string symbol,

double volume,

double price_open,

double price_close,

double& profit

);

Parâmetros

action

[in] Tipo de ordem. Porde ser um dos dois valores da enumeração ENUM_ORDER_TYPE: ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL.

symbol

[in] Nome do ativo.

volume

[in] Volume das operações de negociação (comércio).

price_open

[in] Preço de abertura.

price_close

[in] Preço de fechamento.

profit

[out] A variável onde o valor do lucro é armazenado, caso a função seja executada com sucesso. O valor do lucro estimado depende de muitos fatores, e pode variar em diferentes ambientes de mercado.

Valor retornado

A função retorna true em caso de sucesso, caso contrário ela retorna false. Se for especificado um tipo de ordem inválido, a função retornará false. Para informações sobre o erro na ordem, chame GetLastError().

Exemplo:



#define VOLUME 1.0 // // volume da ordem

#define DEVIATION 100 // número de pontos até o preço de fechamento



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string currency_profit=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); // moeda do lucro

double close_price=ChartPriceOnDropped(); // o preço de fechamento será a coordenada de preço correspondente ao ponto onde o script foi arrastado com o mouse



//---

for(int i=0; i<=ORDER_TYPE_SELL; i++)

{

ENUM_ORDER_TYPE order_type=(ENUM_ORDER_TYPE)i; // tipo de ordem: 0 - Buy, 1 - Sell

double open_price=PriceOpenByOrderType(_Symbol, order_type); // preço de abertura: para Buy - Ask, para Sell - Bid



//--- se o preço de abertura não for obtido, continuamos o loop

if(open_price==0)

continue;



//--- se o preço de fechamento for zero (script não iniciado arrastando no gráfico), calculamos o preço

if(close_price==0)

close_price=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? open_price + DEVIATION * _Point : open_price - DEVIATION * _Point);



//--- calculamos o tamanho aproximado do lucro para a conta atual e o ambiente de mercado com base nos parâmetros fornecidos

double profit=0;

ResetLastError();

if(!OrderCalcProfit(order_type, _Symbol, VOLUME, open_price, close_price, profit))

{

Print("OrderCalcProfit() failed. Error ", GetLastError());

continue;

}



//--- o valor de lucro obtido será impresso no log

PrintFormat("Estimated profit for %.2f %s position on %s with opening price of %.*f and closing price of %.*f: %.2f %s",

VOLUME, OrderTypeDescription(order_type), _Symbol, _Digits, open_price, _Digits, close_price, profit, currency_profit);



}

/*

Resultado:

Estimated profit for 1.00 Buy position on EURUSD with opening price of 1.10757 and closing price of 1.10881: 124.00 USD

Estimated profit for 1.00 Sell position on EURUSD with opening price of 1.10753 and closing price of 1.10881: -128.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o preço de abertura com base no tipo de ordem |

//+------------------------------------------------------------------+

double PriceOpenByOrderType(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

MqlTick tick={};



//--- obtemos os últimos preços do símbolo

if(!SymbolInfoTick(symbol, tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error ", GetLastError());

return 0;

}



//--- dependendo do tipo de ordem, retornamos o preço

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return(tick.ask);

case ORDER_TYPE_SELL : return(tick.bid);

default : return(0);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna a descrição do tipo de ordem |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

default : return("Unknown order type");

}

}

