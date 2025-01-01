- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderCalcProfit
Essa função calcula o lucro para a conta atual, considerando as condições de mercado do momento, com base nos parâmetros fornecidos. Ela é utilizada para fazer uma pré-avaliação do resultado de uma operação de negociação (comércio). O valor retornado é na moeda da conta.
|
bool OrderCalcProfit(
Parâmetros
action
[in] Tipo de ordem. Porde ser um dos dois valores da enumeração ENUM_ORDER_TYPE: ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL.
symbol
[in] Nome do ativo.
volume
[in] Volume das operações de negociação (comércio).
price_open
[in] Preço de abertura.
price_close
[in] Preço de fechamento.
profit
[out] A variável onde o valor do lucro é armazenado, caso a função seja executada com sucesso. O valor do lucro estimado depende de muitos fatores, e pode variar em diferentes ambientes de mercado.
Valor retornado
A função retorna true em caso de sucesso, caso contrário ela retorna false. Se for especificado um tipo de ordem inválido, a função retornará false. Para informações sobre o erro na ordem, chame GetLastError().
Exemplo:
|
Também Veja
OrderSend(), Order Properties, Tipos de Operações de Negociação (Trade)