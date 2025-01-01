ArraySetAsSeries

A função define o flag AS_SERIES para um objeto de um array dinâmico, e os elementos serão indexados como em timeseries.

bool ArraySetAsSeries(

const void& array[],

bool flag

);

Parâmetros

array[]

[in][out] Array numérico para definir.

flag

[in] Direção de indexação do array.

Valor do Retorno

A função retorna true para sucesso, caso contrário - false.

Observação

O flag AS_SERIES não pode ser definido para arrays multi-dimensionais ou arrays estáticos (arrays cujo tamanho nos colchetes já é predefinido na etapa de compilação). A indexação em séries de tempo difere da indexação de um array comum, na medida que os elementos de séries de tempo são indexados do fim para o começo (dos dados mais novos para os mais antigos).

Exemplo: Indicador que mostra número de barra

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plota Numeration

#property indicator_label1 "Numeration"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 CLR_NONE

//--- buffers do indicador

double NumerationBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mapeamento de buffers do indicador

SetIndexBuffer(0,NumerationBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- definir a indexação do buffer como numa timeseries

ArraySetAsSeries(NumerationBuffer,true);

//--- define a precisão de exibição na Janela de Dados

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//--- como o nome do array do indicador é exibido na Janela de Dados

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bar #");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- nós armazenaremos a hora de abertura da barra zero corrente

static datetime currentBarTimeOpen=0;

//--- acesso reverso ao array time[] - fazemos isso como em séries temporais

ArraySetAsSeries(time,true);

//--- se a hora da barra zero difere da hora armazenada

if(currentBarTimeOpen!=time[0])

{

//--- enumera todas as barras a partir do corrento para a profundidade do gráfico

for(int i=rates_total-1;i>=0;i--) NumerationBuffer[i]=i;

currentBarTimeOpen=time[0];

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

Também Veja

Acesso à séries de tempo, ArrayGetAsSeries