- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArraySetAsSeries
A função define o flag AS_SERIES para um objeto de um array dinâmico, e os elementos serão indexados como em timeseries.
bool ArraySetAsSeries(
Parâmetros
array[]
[in][out] Array numérico para definir.
flag
[in] Direção de indexação do array.
Valor do Retorno
A função retorna true para sucesso, caso contrário - false.
Observação
O flag AS_SERIES não pode ser definido para arrays multi-dimensionais ou arrays estáticos (arrays cujo tamanho nos colchetes já é predefinido na etapa de compilação). A indexação em séries de tempo difere da indexação de um array comum, na medida que os elementos de séries de tempo são indexados do fim para o começo (dos dados mais novos para os mais antigos).
Exemplo: Indicador que mostra número de barra
#property indicator_chart_window
Também Veja