ObjectSetString

A função define o valor da propriedade do objeto correspondente. A propriedade do objeto deve ser do tipo string. Existem 2 variantes da função.

Define valor da propriedade, sem modificador

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string prop_value

);

Define um valor de propriedade que indica o modificador

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

);

Parâmetros

chart_id

[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.

nome

[in] Nome do objeto.

prop_id

[in] ID da propriedade do objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in] Modificador da propriedade específica. Indica o número do nível em ferramentas Fibonacci e no objeto gráfico do tipo Tridente de Andrew. A numeração dos níveis começa a partir do zero.

prop_value

[in] O valor da propriedade.

Valor do Retorno

A função retorna true somente se o comando para alterar as propriedades de um objeto gráfico foi enviado a um gráfico com sucesso. Do contrário ele retorna false. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().

Observação

A função utiliza uma chamada assíncrona, isso significa que a função espera a execução do comando que foi colocado com sucesso na fila do gráfico especificado e retorna o controle imediatamente.

Para verificar o resultado da execução, pode-se usar a função que solicita a propriedade especificada do objeto. Mas, ao fazer isto, deve-se ter em mente que estas funções são colocadas na fila de espera dos comandos de outro gráfico e são esperados os resultados da execução, isso quer dizer que não podem consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.

Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():

um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;

um evento de criação de um objeto com um novo nome.

Exemplo: