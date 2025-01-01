DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções de ObjetoObjectSetString 

ObjectSetString

A função define o valor da propriedade do objeto correspondente. A propriedade do objeto deve ser do tipo string. Existem 2 variantes da função.

Define valor da propriedade, sem modificador

bool  ObjectSetString(
   long                            chart_id,          // identificador Gráfico
   string                          name,              // nome objeto
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING     prop_id,           // propriedade
   string                          prop_value         // valor
   );

Define um valor de propriedade que indica o modificador

bool  ObjectSetString(
   long                            chart_id,          // identificador Gráfico
   string                          name,              // nome objeto
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING     prop_id,           // propriedade
   int                             prop_modifier,     // modificador
   string                          prop_value         // valor
   );

Parâmetros

chart_id

[in]  Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.

nome

[in]  Nome do objeto.

prop_id

[in]  ID da propriedade do objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in]  Modificador da propriedade específica. Indica o número do nível em ferramentas Fibonacci e no objeto gráfico do tipo Tridente de Andrew. A numeração dos níveis começa a partir do zero.

prop_value

[in]  O valor da propriedade.

Valor do Retorno

A função retorna true somente se o comando para alterar as propriedades de um objeto gráfico foi enviado a um gráfico com sucesso. Do contrário ele retorna false. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().

Observação

A função utiliza uma chamada assíncrona, isso significa que a função espera a execução do comando que foi colocado com sucesso na fila do gráfico especificado e retorna o controle imediatamente.

Para verificar o resultado da execução, pode-se usar a função que solicita a propriedade especificada do objeto. Mas, ao fazer isto, deve-se ter em mente que estas funções são colocadas na fila de espera dos comandos de outro gráfico e são esperados os resultados da execução, isso quer dizer que não podem consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.

Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():

  • um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;
  • um evento de criação de um objeto com um novo nome.

 

Exemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   OBJ_NAME   "TestObjectSetString"   // Nome do objeto
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- identificador do gráfico atual e seu símbolo, flag de exibição das descrições dos objetos
   long   chart_idChartID();
   string symbol  = ChartSymbol(chart_id);
   bool   descriptChartGetInteger(chart_idCHART_SHOW_OBJECT_DESCR); 
   
//--- definimos a exibição das descrições dos objetos no gráfico
   ChartSetInteger(chart_idCHART_SHOW_OBJECT_DESCRtrue);
 
//--- obtemos o preço Bid atual
   double bid=0;;
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_BIDbid))
     {
      Print("SymbolInfoDouble() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
     
//--- criamos o objeto gráfico "Linha Horizontal" no preço Bid atual
   if(!ObjectCreate(chart_idOBJ_NAMEOBJ_HLINE00bid))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- escrevemos na descrição do objeto seu nome+"Description"
   if(!ObjectSetString(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_TEXT"Bid: "+DoubleToString(bid, (int)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS))))
     {
      Print("ObjectSetString() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- atualiza o gráfico para exibir imediatamente as alterações
   ChartRedraw(chart_id);
   
//--- obtemos a descrição do objeto
   string string_var="";
   if(!ObjectGetString(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_TEXT0string_var))
     {
      Print("ObjectGetInteger() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- obtemos o nome do objeto
   string obj_name=ObjectGetString(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_NAME);
   
//--- obtemos o tipo do objeto
   ENUM_OBJECT object_type=(ENUM_OBJECT)ObjectGetInteger(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_TYPE);
   
//--- exibimos no log o tipo do objeto, seu nome e descrição
   PrintFormat("The %s object named \"%s\" has the description \"%s\"",EnumToString(object_type), obj_namestring_var);
   
//--- aguardamos dois segundos e removemos o objeto criado
   Sleep(2000);
   ObjectDelete(chart_idOBJ_NAME);
   
//--- retornamos a flag original de exibição das descrições dos objetos para o gráfico
   ChartSetInteger(chart_idCHART_SHOW_OBJECT_DESCRdescript);
   ChartRedraw(chart_id);
   /*
   Resultado:
   The OBJ_HLINE object named "TestObjectSetString" has the description "Bid: 0.62096"
   */
  }

 