É chamada em EAs quando ocorre o evento TesterDeinit para realizar as ações necessárias após a otimização do EA.
void OnTesterDeinit(void);
Valor retornado
Sem valor retornado
Observação
O evento TesterDeinit é gerado automaticamente no final da otimização do EA no testador de estratégia.
EA com manipulador OnTesterDeinit() ou OnTesterPass() que é carregado automaticamente num gráfico de terminal separado com o símbolo e o período especificados no testador quando é iniciada a otimização. A função se destina ao processamento final de todos os resultados de otimização.
Deve ser lembrado que os quadros de otimização enviados pelos agentes de teste usando a função FrameAdd() podem vir em pacotes e levar tempo para serem entregues. Portanto, nem todos os quadros e, consequentemente, os eventos TesterPass, podem ser recebidos e processados antes do final da otimização na OnTesterPass(). Portanto, para garantir o recebimento de todos os quadros atrasados na OnTesterDeinit(), você precisa colocar um bloco de código usando a função FrameNext().
Veja também
