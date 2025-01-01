OnTesterDeinit

É chamada em EAs quando ocorre o evento TesterDeinit para realizar as ações necessárias após a otimização do EA.

void OnTesterDeinit(void);

Valor retornado

Sem valor retornado

Observação

O evento TesterDeinit é gerado automaticamente no final da otimização do EA no testador de estratégia.

EA com manipulador OnTesterDeinit() ou OnTesterPass() que é carregado automaticamente num gráfico de terminal separado com o símbolo e o período especificados no testador quando é iniciada a otimização. A função se destina ao processamento final de todos os resultados de otimização.

Deve ser lembrado que os quadros de otimização enviados pelos agentes de teste usando a função FrameAdd() podem vir em pacotes e levar tempo para serem entregues. Portanto, nem todos os quadros e, consequentemente, os eventos TesterPass, podem ser recebidos e processados antes do final da otimização na OnTesterPass(). Portanto, para garantir o recebimento de todos os quadros atrasados na OnTesterDeinit(), você precisa colocar um bloco de código usando a função FrameNext().

Veja também

