//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявляем параметры графического ресурса

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- устанавливаем размер массива пикселей

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- заполняем массив пикселей прозрачным цветом и на его основе создаём графический ресурс

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- проверим созданный графический ресурс.

//--- получаем данные времени и цены текущего бара

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- создаём объект "Рисунок" на координатах цены и времени последнего тика

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- устанавливаем созданному объекту-рисунку ширину и высоту, равные ширине и высоте графического ресурса.

//--- устанавливаем точку привязки объекта по его центру.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- указываем для объекта-рисунка в качестве файла изображения ранее созданный графический ресурс

//--- В этом случае для указания имени используемого графического ресурса нужно перед его именем дописать "::"

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- установим цвет DodgerBlue с прозрачностью 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей графического ресурса

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- обновим данные графического ресурса

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- ждём 3 секунды перед чтением данных графического ресурса

Print("Wait 3 seconds before ResourceReadImage()");

Sleep(3000);

//--- читаем изображение из ресурса в новый массив пикселей

uint rc_data_copy[];

uint w=0,h=0;

ResetLastError();

if(!ResourceReadImage("::"+rc_name,rc_data_copy,w,h))

{

Print("ResourceReadImage() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- установим цвет OrangeRed с прозрачностью 200

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей и на его основе создадим новый графический ресурс

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

if(!ResourceCreate(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("New ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created new recource array: ",rc_data_copy.Size());



//--- создаём объект "Графическая метка" на координатах цены и времени последнего тика

string obj_name2="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name2,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- получаем экранные координаты по ранее полученным цене и времени

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("New ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- устанавливаем созданному объекту-графической метке ширину и высоту, равные ширине и высоте графического ресурса.

//--- устанавливаем точку привязки объекта по его центру.

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- указываем для объекта-графической метки в качестве файла изображения скопированный графический ресурс

//--- в этом случае для указания имени используемого графического ресурса нужно перед его именем дописать "::"

ObjectSetString(0,obj_name2,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name+"Copy");



//--- меняем цвет нового объекта-графической метки

Print("Wait 3 seconds before changing color to GreenYellow");

Sleep(3000);

//--- установим цвет GreenYellow с прозрачностью 200

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- заполним установленным цветом весь массив пикселей нового графического ресурса

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

//--- обновим данные графического ресурса

Update(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,true);



//--- ждём три секунды и удаляем ресурсы и оба объекта

Print("Wait 3 seconds before deleting both objects");

Sleep(3000);

Print("Deleting Resource and all Bitmap objects");

ResourceFree("::"+rc_name);

ResourceFree("::"+rc_name+"Copy");

ObjectDelete(0,obj_name);

ObjectDelete(0,obj_name2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Обновляем данные графического ресурса |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- если переданы нулевые размеры - уходим

if(width==0 || height==0)

return;

//--- обновляем ресурсные данные и перерисовываем график

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}