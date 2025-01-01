- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartSetSymbolPeriod
Меняет значения символа и периода указанного графика. Функция работает асинхронно, то есть отдает команду и не ждет окончания ее выполнения. Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.
|
bool ChartSetSymbolPeriod(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
symbol
[in] Символ графика. NULL oзначает символ текущего графика (к которому прикреплен эксперт)
period
[in] Период графика (таймфрейм). Может принимать одно из значений значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае удачного помещения команды в очередь графика, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Смена символа/периода влечет за собой переинициализацию эксперта, прикрепленного к соответствующему графику.
Вызов ChartSetSymbolPeriod с тем же символом и таймфреймом можно использовать для обновления графика (аналогично команде Refresh в терминале). Обновление графика в свою очередь запускает перерасчет индикаторов, прикрепленных к нему. Таким образом, вы можете рассчитать индикатор на графике даже при отсутствии тиков (например, в выходные дни).
Пример:
|
#define SYMBOL "GBPUSD"
