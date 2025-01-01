ChartSetSymbolPeriod

Меняет значения символа и периода указанного графика. Функция работает асинхронно, то есть отдает команду и не ждет окончания ее выполнения. Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.

bool ChartSetSymbolPeriod(

long chart_id,

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

symbol

[in] Символ графика. NULL oзначает символ текущего графика (к которому прикреплен эксперт)

period

[in] Период графика (таймфрейм). Может принимать одно из значений значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае удачного помещения команды в очередь графика, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Смена символа/периода влечет за собой переинициализацию эксперта, прикрепленного к соответствующему графику.

Вызов ChartSetSymbolPeriod с тем же символом и таймфреймом можно использовать для обновления графика (аналогично команде Refresh в терминале). Обновление графика в свою очередь запускает перерасчет индикаторов, прикрепленных к нему. Таким образом, вы можете рассчитать индикатор на графике даже при отсутствии тиков (например, в выходные дни).

Пример:

#define SYMBOL "GBPUSD"

#define PERIOD PERIOD_H1



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получаем идентификатор текущего графика, его символ и период

long chart_id= ChartID();

string symbol = Symbol();

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();



//--- сообщаем в журнал о смене символа и периода текущего графика на заданные в SYMBOL и PERIOD

PrintFormat("Change the %s symbol and the %s period of the chart %I64u to %s %s",

symbol, TimeframeDescrioption(period), chart_id, SYMBOL, TimeframeDescrioption(PERIOD));



//--- меняем символ и период графика

ChartSetSymbolPeriod(chart_id, SYMBOL, PERIOD);

/*

результат:

Change the EURUSD symbol and the M1 period of the chart 133246248352168440 to GBPUSD H1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает описание периода графика |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescrioption(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

{

return(StringSubstr(EnumToString(timeframe), 7));

}

Смотри также

ChartSymbol, ChartPeriod