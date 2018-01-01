SocketTlsRead

Читает данные из защищенного TLS-соединения.

int SocketTlsRead(

int socket,

uchar& buffer[],

uint buffer_maxlen

);

Параметры

socket

[in] Хэндл сокета, возвращаемый функцией SocketCreate. При передаче неверного хэндла в _LastError записывается ошибка 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

buffer

[out] Ссылка на массив типа uchar, в который будут прочитаны данные. Размер динамического массива увеличивается на количество прочитанных байт. Размер массива не может превышать INT_MAX (2147483647).

buffer_maxlen

[in] Количество байт, которые необходимо прочитать в массив buffer[]. Данные, которые не поместятся в массив, останутся в сокете. Их можно будет получить следующим вызовом SocketTLSRead. Значение buffer_maxlen не может превыщать INT_MAX (2147483647).

Возвращаемое значение

В случае успеха возвращает количество прочитанных байт, в случае ошибки возвращает -1.

Примечание

Если при выполнении этой функции на системном сокете произойдет ошибка, соединение, установленное через SocketConnect, будет разорвано.

Функция исполняется до тех пор, пока не получит указанное количество данных или не наступит таймаут (SocketTimeouts).

При ошибке чтения данных в _LastError записывается ошибка 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR).

Функцию можно вызывать только из экспертов и скриптов, так как они работают в собственном потоке выполнения. При вызове из индикатора GetLastError() вернет ошибку 4014 – "Системная функция не разрешена для вызова".

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketExample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Для работы примера добавьте Address в список разрешенных в настройках терминала"

#property script_show_inputs



input string Address="www.mql5.com";

input int Port =80;

bool ExtTLS =false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Отправка команды на сервер |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPSend(int socket,string request)

{

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;

if(len<0)

return(false);

//--- если используется защищенное TLS-соединение через порт 443

if(ExtTLS)

return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);

//--- если используется обычное TCP-соединение

return(SocketSend(socket,req,len)==len);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Чтение ответа сервера |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)

{

char rsp[];

string result;

uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;

//--- читаем данные из сокета, пока они есть, но не дольше timeout

do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);

if(len)

{

int rsp_len;

//--- разные команды чтения в зависимости от того, защищенное соединение или нет

if(ExtTLS)

rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);

else

rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);

//--- разберем ответ

if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

//--- распечатаем только заголовок ответа

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");

if(header_end>0)

{

Print("Получен заголовок HTTP ответа:");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

}

}

}

while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int socket=SocketCreate();

//--- проверим хэндл

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- если всё в порядке, подключаемся

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

Print("Установлено подключение к ",Address,":",Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

//--- если соединение защищено сертификатом, выведем его данные

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("Сертификат TLS:");

Print(" Владелец: ",subject);

Print(" Издатель: ",issuer);

Print(" Номер: ",serial);

Print(" Отпечаток: ",thumbprint);

Print(" Истечение: ",expiration);

ExtTLS=true;

}

//--- отправим на сервер запрос GET

if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

"))

{

Print("GET-запрос отправлен");

//--- прочитаем ответ

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("Не удалось получить ответ, ошибка ",GetLastError());

}

else

Print("Не удалось отправить GET-запрос, ошибка ",GetLastError());

}

else

{

Print("Подключение к ",Address,":",Port," не удалось, ошибка ",GetLastError());

}

//--- закроем сокет после использования

SocketClose(socket);

}

else

Print("Не удалось создать сокет, ошибка ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

Смотри также

SocketTimeouts, MathSwap