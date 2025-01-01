ChartTimePriceToXY

Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y.

bool ChartTimePriceToXY(

long chart_id,

int sub_window,

datetime time,

double price,

int& x,

int& y

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

sub_window

[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.

time

[in] Значение времени на графике, для которого будет получено значение в пикселах на оси X. Начало координат находится в левом верхнем углу главного окна графика.

price

[in] Значение цены на графике, для которого будет получено значение в пикселах на оси Y. Начало координат находится в левом верхнем углу главного окна графика.

x

[out] Переменная, в которую будет получено преобразование времени в координату X.

y

[out] Переменная, в которую будет получено преобразование цены в координату Y.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Пример:

#define BAR_NUMBER 0 // номер бара, с которого получаем цену и время



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- копируем данные одного бара по индексу BAR_NUMBER

MqlRates rates[]={};

if(CopyRates(_Symbol, _Period, BAR_NUMBER, 1, rates)!=1)

{

PrintFormat("CopyRates() failed for bar %d. Error %d", BAR_NUMBER, GetLastError());

return;

}



//--- преобразуем полученные цену и время в пиксельные координаты графика

int x=0, y=0;

ResetLastError();

if(!ChartTimePriceToXY(ChartID(), 0, rates[0].time, rates[0].close, x, y))

{

Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- распечатаем полученный результат в журнале

PrintFormat("For bar[%d] with opening time %s and price %.*f, the chart coordinates are x: %d, y: %d", BAR_NUMBER, TimeToString(rates[0].time), _Digits, rates[0].close, x, y);



/*

результат:

For bar[0] with opening time 2024.08.09 15:06 and price 1.27378, the chart coordinates are x: 784, y: 240

*/

}

Смотри также

ChartXYToTimePrice()