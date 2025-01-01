- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartTimePriceToXY
Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y.
bool ChartTimePriceToXY(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
sub_window
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.
time
[in] Значение времени на графике, для которого будет получено значение в пикселах на оси X. Начало координат находится в левом верхнем углу главного окна графика.
price
[in] Значение цены на графике, для которого будет получено значение в пикселах на оси Y. Начало координат находится в левом верхнем углу главного окна графика.
x
[out] Переменная, в которую будет получено преобразование времени в координату X.
y
[out] Переменная, в которую будет получено преобразование цены в координату Y.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Пример:
#define BAR_NUMBER 0 // номер бара, с которого получаем цену и время
