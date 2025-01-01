ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Преобразование данныхIntegerToString 

IntegerToString

Преобразует значение целого типа в строку указанной длины и возвращает полученную строку.

string  IntegerToString(
   long    number,              // число
   int     str_len=0,           // длина строки на выходе
   ushort  fill_symbol=' '      // заполнитель
   );

Параметры

number

[in]  Число для преобразования.

str_len=0

[in]  Длина строки. Если длина полученной строки окажется больше указанной, то строка не усекается. Если длина полученной строки окажется меньше, то полученная строка будет дополнена слева символом-заполнителем.

fill_symbol=' '

[in]  Символ-заполнитель. По умолчанию – пробел.

Возвращаемое значение

Строка.

Пример:

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- в цикле по DATA_TOTAL выводим строки с индексом, кратным 100
//--- в строке выводится значение индекса в четырёхсимвольном формате
//--- если длина строки меньше 4-х символов, то значение индекса цикла
//--- в строке предваряется лидирующими нулями
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(i%100==0)
         Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
     }
   /*
   результат:
   Converted index value0000
   Converted index value0100
   Converted index value0200
   Converted index value0300
   Converted index value0400
   Converted index value0500
   Converted index value0600
   Converted index value0700
   Converted index value0800
   Converted index value0900
   Converted index value1000
   */
  }

Смотри также

StringToInteger