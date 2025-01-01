#define DATA_TOTAL 1001



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- в цикле по DATA_TOTAL выводим строки с индексом, кратным 100

//--- в строке выводится значение индекса в четырёхсимвольном формате

//--- если длина строки меньше 4-х символов, то значение индекса цикла

//--- в строке предваряется лидирующими нулями

for(int i=0; i<DATA_TOTAL; i++)

{

if(i%100==0)

Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));

}

/*

результат:

Converted index value: 0000

Converted index value: 0100

Converted index value: 0200

Converted index value: 0300

Converted index value: 0400

Converted index value: 0500

Converted index value: 0600

Converted index value: 0700

Converted index value: 0800

Converted index value: 0900

Converted index value: 1000

*/

}