IntegerToString
Преобразует значение целого типа в строку указанной длины и возвращает полученную строку.
|
string IntegerToString(
Параметры
number
[in] Число для преобразования.
str_len=0
[in] Длина строки. Если длина полученной строки окажется больше указанной, то строка не усекается. Если длина полученной строки окажется меньше, то полученная строка будет дополнена слева символом-заполнителем.
fill_symbol=' '
[in] Символ-заполнитель. По умолчанию – пробел.
Возвращаемое значение
Строка.
Пример:
|
#define DATA_TOTAL 1001
