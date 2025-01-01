- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariablesTotal
Возвращает общее количество глобальных переменных клиентского терминала.
int GlobalVariablesTotal();
Возвращаемое значение
Количество глобальных переменных.
Примечание
Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются. Обращением к глобальной переменной считается не только установка нового значения, но и чтение значения глобальной переменной.
Пример:
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."