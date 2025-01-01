ДокументацияРазделы
GlobalVariablesTotal

Возвращает общее количество глобальных переменных клиентского терминала.

int  GlobalVariablesTotal();

Возвращаемое значение

Количество глобальных переменных.

Примечание

Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются. Обращением к глобальной переменной считается не только установка нового значения, но и чтение значения глобальной переменной.

Пример:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем и выводим в журнал общее количество глобальных переменных клиентского терминала
   int total=GlobalVariablesTotal();
   Print("Total number of global variables of the client terminal: "total);
   /*
   результат:
   Total number of global variables of the client terminal20
   */
  }