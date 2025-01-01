GlobalVariablesTotal

Возвращает общее количество глобальных переменных клиентского терминала.

int GlobalVariablesTotal();

Возвращаемое значение

Количество глобальных переменных.

Примечание

Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются. Обращением к глобальной переменной считается не только установка нового значения, но и чтение значения глобальной переменной.

Пример: