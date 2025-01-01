- CustomSymbolCreate
- CustomSymbolDelete
- CustomSymbolSetInteger
- CustomSymbolSetDouble
- CustomSymbolSetString
- CustomSymbolSetMarginRate
- CustomSymbolSetSessionQuote
- CustomSymbolSetSessionTrade
- CustomRatesDelete
- CustomRatesReplace
- CustomRatesUpdate
- CustomTicksAdd
- CustomTicksDelete
- CustomTicksReplace
- CustomBookAdd
Пользовательские символы
Функции для создания и редактирования свойств пользовательских символов.
При подключении терминала к конкретному торговому серверу пользователь получает возможность работать с таймсериями тех финансовых инструментов, которые предоставляет данный брокер. Доступные финансовые инструменты показываются списком символов в окне Market Watch, отдельная группа функций позволяет получать информацию о свойствах символа, торговых сессиях и обновлениях стакана заявок.
Представленная в этом разделе группа функций позволяет создавать свои собственные пользовательские символы. Для этого можно использовать существующие символы торгового сервера, текстовые файлы или внешние источники данных.
|
Функция
|
Действие
|
Создает пользовательский символ с указанным именем в указанной группе
|
Удаляет пользовательский символ с указанным именем
|
Устанавливает для пользовательского символа значение свойства целочисленного типа
|
Устанавливает для пользовательского символа значение свойства вещественного типа
|
Устанавливает для пользовательского символа значение свойства строкового типа
|
Устанавливает для пользовательского символа коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера
|
Устанавливает время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели
|
Устанавливает время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели
|
Удаляет все бары в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента
|
Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlRates
|
Добавляет в историю пользовательского инструмента отсутствующие бары и заменяет существующие бары данными из массива типа MqlRates
|
Добавляет в ценовую историю пользовательского инструмента данные из массива типа MqlTick. Пользовательский символ должен быть выбран в окне MarketWatch (Обзор рынка)
|
Удаляет все тики в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента
|
Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlTick
|
Передает состояние стакана цен по пользовательскому инструменту