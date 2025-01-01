Пользовательские символы

Функции для создания и редактирования свойств пользовательских символов.

При подключении терминала к конкретному торговому серверу пользователь получает возможность работать с таймсериями тех финансовых инструментов, которые предоставляет данный брокер. Доступные финансовые инструменты показываются списком символов в окне Market Watch, отдельная группа функций позволяет получать информацию о свойствах символа, торговых сессиях и обновлениях стакана заявок.

Представленная в этом разделе группа функций позволяет создавать свои собственные пользовательские символы. Для этого можно использовать существующие символы торгового сервера, текстовые файлы или внешние источники данных.