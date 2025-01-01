ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Пользовательские символы 

Функции для создания и редактирования свойств пользовательских символов.

При подключении терминала к конкретному торговому серверу пользователь получает возможность работать с таймсериями тех финансовых инструментов, которые предоставляет данный брокер. Доступные финансовые инструменты показываются списком символов в окне Market Watch, отдельная группа функций позволяет получать информацию о свойствах символа, торговых сессиях и обновлениях стакана заявок.

Представленная в этом разделе группа функций позволяет создавать свои собственные пользовательские символы. Для этого можно использовать существующие символы торгового сервера, текстовые файлы или внешние источники данных.

Функция

Действие

CustomSymbolCreate

Создает пользовательский символ с указанным именем в указанной группе

CustomSymbolDelete

Удаляет пользовательский символ с указанным именем

CustomSymbolSetInteger

Устанавливает для пользовательского символа значение свойства целочисленного типа

CustomSymbolSetDouble

Устанавливает для пользовательского символа значение свойства вещественного типа

CustomSymbolSetString

Устанавливает для пользовательского символа значение свойства строкового типа

CustomSymbolSetMarginRate

Устанавливает для пользовательского символа коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера

CustomSymbolSetSessionQuote

Устанавливает время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели

CustomSymbolSetSessionTrade

Устанавливает время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели

CustomRatesDelete

Удаляет все бары в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента

CustomRatesReplace

Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlRates

CustomRatesUpdate

Добавляет в историю пользовательского инструмента отсутствующие бары и заменяет существующие бары данными из массива типа MqlRates

CustomTicksAdd

Добавляет в ценовую историю пользовательского инструмента данные из массива типа MqlTick. Пользовательский символ должен быть выбран в окне MarketWatch (Обзор рынка)

CustomTicksDelete

Удаляет все тики в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента

CustomTicksReplace

Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlTick

CustomBookAdd

Передает состояние стакана цен по пользовательскому инструменту