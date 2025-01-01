//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получим handle текущего графика

long handle=ChartID();

string comm="";

if(handle>0) // если получилось, дополнительно настроим

{

//--- отключим автопрокрутку

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- установим отступ правого края графика

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- отобразим в виде свечей

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- установить режим отображения тиковых объемов

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);



//--- подготовим текст для вывода в Comment()

comm="Прокрутим на 10 баров вправо от начала истории";

//--- выведем комментарий

Comment(comm);

//--- прокрутим на 10 баров вправо от начала истории

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);

//--- получим номер самого первого видимого на графике бара (нумерация как в таймсерии)

long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

//--- добавим символ переноса строки

comm=comm+"\r

";

//--- дополним коментарий

comm=comm+"Первый бар на графике имеет номер "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

//--- выведем комментарий

Comment(comm);

//--- подождем 5 секунд, чтобы успеть увидеть, как двигается график

Sleep(5000);



//--- допишем текст комментария

comm=comm+"\r

"+"Прокрутим на 10 баров влево от правого края графика";

Comment(comm);

//--- прокрутим на 10 баров влево от правого края графика

ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);

//--- получим номер самого первого видимого на графике бара (нумерация как в таймсерии)

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"Первый бар на графике имеет номер "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- подождем 5 секунд, чтобы успеть увидеть, как двигается график

Sleep(5000);



//--- новый блок прокрутки графика

comm=comm+"\r

"+"Прокрутим на 300 баров вправо от начала истории";

Comment(comm);

//--- прокрутим на 300 баров вправо от начала истории

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"Первый бар на графике имеет номер "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- подождем 5 секунд, чтобы успеть увидеть, как двигается график

Sleep(5000);



//--- новый блок прокрутки графика

comm=comm+"\r

"+"Прокрутим на 300 баров влево от правого края графика";

Comment(comm);

//--- прокрутим на 300 баров влево от правого края графика

ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"Первый бар на графике имеет номер "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

}

}