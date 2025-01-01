- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoString
Возвращает соответствующее свойство указанного символа. Существует 2 варианта функции.
1. Непосредственно возвращает значение свойства.
|
string SymbolInfoString(
2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.
|
bool SymbolInfoString(
Параметры
name
[in] Имя символа.
prop_id
[in] Идентификатор свойства символа. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.
string_var
[out] Переменная типа string, принимающая значение запрашиваемого свойства. В случае неудачного выполнения информацию об ошибкe можно получить с помощью функции GetLastError():
- 5040 – неверный строковый параметр для указания имени символа,
- 4301 – неизвестный символ (финансовый инструмент),
- 4302 – символ не выбран в "Обзоре рынка" (нет в списке доступных),
- 4303 – неверный идентификатор свойства символа.
Примечание
Если функция используется для получения информации о последнем тике, то лучше использовать SymbolInfoTick(). Вполне возможно, что по данному символу с момента подключения терминала к торговому счету не было еще ни одной котировки. В таком случае запрашиваемое значение будет неопределенным.
В большинстве случаев достаточно использовать функцию SymbolInfoTick(), которая позволяет получить за один вызов значения Ask, Bid, Last, Volume и время прихода последнего тика.
Пример:
|
#define SYMBOL_NAME "USDJPY"
Возвращаемое значение
Значение типа string.