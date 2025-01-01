SymbolInfoString

Возвращает соответствующее свойство указанного символа. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

string SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id

);

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id,

string& string_var

);

Параметры

name

[in] Имя символа.

prop_id

[in] Идентификатор свойства символа. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

string_var

[out] Переменная типа string, принимающая значение запрашиваемого свойства. В случае неудачного выполнения информацию об ошибкe можно получить с помощью функции GetLastError():

5040 – неверный строковый параметр для указания имени символа,

4301 – неизвестный символ (финансовый инструмент),

4302 – символ не выбран в "Обзоре рынка" (нет в списке доступных),

4303 – неверный идентификатор свойства символа.

Примечание

Если функция используется для получения информации о последнем тике, то лучше использовать SymbolInfoTick(). Вполне возможно, что по данному символу с момента подключения терминала к торговому счету не было еще ни одной котировки. В таком случае запрашиваемое значение будет неопределенным.

В большинстве случаев достаточно использовать функцию SymbolInfoTick(), которая позволяет получить за один вызов значения Ask, Bid, Last, Volume и время прихода последнего тика.

Пример:

#define SYMBOL_NAME "USDJPY"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получим строковые данные по символу SYMBOL_NAME

string currency_base = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_CURRENCY_BASE); // Базовая валюта инструмента

string currency_profit = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); // Валюта прибыли

string currency_margin = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN); // Валюта, в которой вычисляются залоговые средства

string symbol_descript = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_DESCRIPTION); // Строковое описание символа



//--- создадим текст сообщения с полученными данными

string text=StringFormat("Symbol %s:

"+

"- Currency Base: %s

"+

"- Currensy Profit: %s

"+

"- Currency Margin: %s

"+

"- Symbol Description: %s",

SYMBOL_NAME, currency_base,

currency_profit, currency_margin,

symbol_descript);



//--- выведем полученные данные в журнал

Print(text);

/*

Symbol USDJPY:

- Currency Base: USD

- Currensy Profit: JPY

- Currency Margin: USD

- Symbol Description: US Dollar vs Yen

*/

}

Возвращаемое значение

Значение типа string.