- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSetCharacter
Возвращает копию строки с измененным значением символа в указанной позиции.
|
bool StringSetCharacter(
Параметры
string_var
[in][out] Строка.
pos
[in] Позиция символа в строке. Может быть от 0 до StringLen(text).
character
[in] Символьный код Unicode.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Если значение pos меньше длины строки и значение символьного кода = 0, то строка усекается (но размер буфера, распределенного под строку остается неизменным). Длина строки становится равной значению pos.
Если значение параметра pos равняется значению длины строки, то указанный символ добавляется в конец строки, и таким образом длина строки увеличивается на единицу.
Пример:
|
void OnStart()
Смотри также
StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, CharToString, ShortToString, CharArrayToString, ShortArrayToString