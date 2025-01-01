- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
Преобразование данных
Группа функций, обеспечивающих преобразование данных из одного формата в данные другого формата.
Особо следует отметить функцию NormalizeDouble(), которая обеспечивает требуемую точность представления цены. В торговых операциях нельзя использовать ненормализованные цены, чья точность превышает требуемую торговым сервером хотя бы на один знак.
|
Функция
|
Действие
|
Преобразование кода символа в односимвольную строку
|
Преобразование числового значения в текстовую строку с указанной точностью
|
Преобразование значения перечисления любого типа в строку
|
Округление числа с плавающей точкой до указанной точности
|
Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа double
|
Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа long
|
Преобразование строки, содержащей время и/или дату в формате "yyyy.mm.dd [hh:mi]", в число типа datetime
|
Преобразование значения, содержащего время в секундах, прошедшее с 01.01.1970, в строку формата "yyyy.mm.dd hh:mi"
|
Преобразование значения целого типа в строку указанной длины
|
Преобразование код символа (unicode) в односимвольную строку
|
Копирует часть массива в строку
|
Посимвольно копирует строку в указанное место массива типа ushort
|
Преобразует код символа (ansi) в односимвольную строку
|
Посимвольно копирует преобразованную из Unicode в ANSI строку в указанное место массива типа uchar
|
Копирует POD-структуру в массив типа uchar
|
Копирует POD-структуру в массив типа uchar
|
Преобразует тип color в тип uint для получения ARGB-представления цвета.
|
Преобразует значение цвета в строку вида "R,G,B"
|
Преобразует строку типа "R,G,B" или строку, содержащую наименование цвета, в значение типа color
|
Преобразует число в строку в соответствие с заданным форматом
