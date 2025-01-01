ДокументацияРазделы
Преобразование данных

Группа функций, обеспечивающих преобразование данных из одного формата в данные другого формата.

Особо следует отметить функцию NormalizeDouble(), которая обеспечивает требуемую точность представления цены. В торговых операциях нельзя использовать ненормализованные цены, чья точность превышает требуемую торговым сервером хотя бы на один знак.

Функция

Действие

CharToString

Преобразование кода символа в односимвольную строку

DoubleToString

Преобразование числового значения в текстовую строку с указанной точностью

EnumToString

Преобразование значения перечисления любого типа в строку

NormalizeDouble

Округление числа с плавающей точкой до указанной точности

StringToDouble

Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа double

StringToInteger

Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа long

StringToTime

Преобразование строки, содержащей время и/или дату в формате "yyyy.mm.dd [hh:mi]", в число типа datetime

TimeToString

Преобразование значения, содержащего время в секундах, прошедшее с 01.01.1970, в строку формата "yyyy.mm.dd hh:mi"

IntegerToString

Преобразование значения целого типа в строку указанной длины

ShortToString

Преобразование код символа (unicode) в односимвольную строку

ShortArrayToString

Копирует часть массива в строку

StringToShortArray

Посимвольно копирует строку в указанное место массива типа ushort

CharArrayToString

Преобразует код символа (ansi) в односимвольную строку

StringToCharArray

Посимвольно копирует преобразованную из Unicode в ANSI строку в указанное место массива типа uchar

CharArrayToStruct

Копирует POD-структуру в массив типа uchar

StructToCharArray

Копирует POD-структуру в массив типа uchar

ColorToARGB

Преобразует тип color в тип uint для получения ARGB-представления цвета.

ColorToString

Преобразует значение цвета в строку вида "R,G,B"

StringToColor

Преобразует строку типа "R,G,B" или строку, содержащую наименование цвета, в значение типа color

StringFormat

Преобразует число в строку в соответствие с заданным форматом

Смотри также

Использование кодовой страницы