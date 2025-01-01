Преобразование данных

Группа функций, обеспечивающих преобразование данных из одного формата в данные другого формата.

Особо следует отметить функцию NormalizeDouble(), которая обеспечивает требуемую точность представления цены. В торговых операциях нельзя использовать ненормализованные цены, чья точность превышает требуемую торговым сервером хотя бы на один знак.

Функция Действие CharToString Преобразование кода символа в односимвольную строку DoubleToString Преобразование числового значения в текстовую строку с указанной точностью EnumToString Преобразование значения перечисления любого типа в строку NormalizeDouble Округление числа с плавающей точкой до указанной точности StringToDouble Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа double StringToInteger Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа long StringToTime Преобразование строки, содержащей время и/или дату в формате "yyyy.mm.dd [hh:mi]", в число типа datetime TimeToString Преобразование значения, содержащего время в секундах, прошедшее с 01.01.1970, в строку формата "yyyy.mm.dd hh:mi" IntegerToString Преобразование значения целого типа в строку указанной длины ShortToString Преобразование код символа (unicode) в односимвольную строку ShortArrayToString Копирует часть массива в строку StringToShortArray Посимвольно копирует строку в указанное место массива типа ushort CharArrayToString Преобразует код символа (ansi) в односимвольную строку StringToCharArray Посимвольно копирует преобразованную из Unicode в ANSI строку в указанное место массива типа uchar CharArrayToStruct Копирует POD-структуру в массив типа uchar StructToCharArray Копирует POD-структуру в массив типа uchar ColorToARGB Преобразует тип color в тип uint для получения ARGB-представления цвета. ColorToString Преобразует значение цвета в строку вида "R,G,B" StringToColor Преобразует строку типа "R,G,B" или строку, содержащую наименование цвета, в значение типа color StringFormat Преобразует число в строку в соответствие с заданным форматом

