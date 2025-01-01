- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_rates_from_pos
Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанного индекса.
|
copy_rates_from_pos(
Параметры
symbol
[in] Имя финансового инструмента, например, "EURUSD". Обязательный неименованный параметр.
timeframe
[in] Таймфрейм, для которого запрашиваются бары. Задается значением из перечисления TIMEFRAME. Обязательный неименованный параметр.
start_pos
[in] Начальный номер бара, с которого запрашиваются данные. Нумерация баров идет от настоящего к прошлому, то есть нулевой бар означает текущий. Обязательный неименованный параметр.
count
[in] Количество баров, которое необходимо получить. Обязательный неименованный параметр.
Возвращаемое значение
Возвращает бары в виде массива numpy с именованными столбцами time, open, high, low, close, tick_volume, spread и real_volume.В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Примечание
Для дополнительной информации смотрите функцию CopyRates().
Терминал MetaTrader 5 отдает бары только в пределах истории, доступной пользователю на графиках. Количество баров, которые доступны пользователю, задается в настройках параметром "Макс. баров в окне".
Пример:
|
from datetime import datetime
Смотри также
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range