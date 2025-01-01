copy_rates_from_pos

Получает бары из терминала MetaTrader 5, начиная с указанного индекса.

copy_rates_from_pos(

symbol,

timeframe,

start_pos,

count

)

Параметры

symbol

[in] Имя финансового инструмента, например, "EURUSD". Обязательный неименованный параметр.

timeframe

[in] Таймфрейм, для которого запрашиваются бары. Задается значением из перечисления TIMEFRAME. Обязательный неименованный параметр.

start_pos

[in] Начальный номер бара, с которого запрашиваются данные. Нумерация баров идет от настоящего к прошлому, то есть нулевой бар означает текущий. Обязательный неименованный параметр.

count

[in] Количество баров, которое необходимо получить. Обязательный неименованный параметр.

Возвращаемое значение

Возвращает бары в виде массива numpy с именованными столбцами time, open, high, low, close, tick_volume, spread и real_volume.В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Для дополнительной информации смотрите функцию CopyRates().

Терминал MetaTrader 5 отдает бары только в пределах истории, доступной пользователю на графиках. Количество баров, которые доступны пользователю, задается в настройках параметром "Макс. баров в окне".

Пример:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем

pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа



# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# запросим 10 баров на GBPUSD D1 c текущего дня

rates = mt5.copy_rates_from_pos("GBPUSD", mt5.TIMEFRAME_D1, 0, 10)



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()



# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке

print("Выведем полученные данные как есть")

for rate in rates:

print(rate)



# создадим из полученных данных DataFrame

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# сконвертируем время в виде секунд в формат datetime

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# выведем данные

print("

Выведем датафрейм с данными")

print(rates_frame)



Результат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Выведем полученные данные как есть

(1581552000, 1.29568, 1.30692, 1.29441, 1.30412, 68228, 0, 0)

(1581638400, 1.30385, 1.30631, 1.3001, 1.30471, 56498, 0, 0)

(1581897600, 1.30324, 1.30536, 1.29975, 1.30039, 49400, 0, 0)

(1581984000, 1.30039, 1.30486, 1.29705, 1.29952, 62288, 0, 0)

(1582070400, 1.29952, 1.3023, 1.29075, 1.29187, 57909, 0, 0)

(1582156800, 1.29186, 1.29281, 1.28489, 1.28792, 61033, 0, 0)

(1582243200, 1.28802, 1.29805, 1.28746, 1.29566, 66386, 0, 0)

(1582502400, 1.29426, 1.29547, 1.28865, 1.29283, 66933, 0, 0)

(1582588800, 1.2929, 1.30178, 1.29142, 1.30037, 80121, 0, 0)

(1582675200, 1.30036, 1.30078, 1.29136, 1.29374, 49286, 0, 0)



Выведем датафрейм с данными

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-02-13 1.29568 1.30692 1.29441 1.30412 68228 0 0

1 2020-02-14 1.30385 1.30631 1.30010 1.30471 56498 0 0

2 2020-02-17 1.30324 1.30536 1.29975 1.30039 49400 0 0

3 2020-02-18 1.30039 1.30486 1.29705 1.29952 62288 0 0

4 2020-02-19 1.29952 1.30230 1.29075 1.29187 57909 0 0

5 2020-02-20 1.29186 1.29281 1.28489 1.28792 61033 0 0

6 2020-02-21 1.28802 1.29805 1.28746 1.29566 66386 0 0

7 2020-02-24 1.29426 1.29547 1.28865 1.29283 66933 0 0

8 2020-02-25 1.29290 1.30178 1.29142 1.30037 80121 0 0

9 2020-02-26 1.30036 1.30078 1.29136 1.29374 49286 0 0

