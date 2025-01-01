

#define VOLUME 1.0 // объем ордера

#define DEVIATION 100 // количество пунктов до цены закрытия



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string currency_profit=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); // валюта прибыли

double close_price=ChartPriceOnDropped(); // ценой закрытия будет ценовая координата, соответствующая точке, в которой брошен мышкой данный скрипт



//---

for(int i=0; i<=ORDER_TYPE_SELL; i++)

{

ENUM_ORDER_TYPE order_type=(ENUM_ORDER_TYPE)i; // тип ордера: 0 - Buy, 1 - Sell

double open_price=PriceOpenByOrderType(_Symbol, order_type); // цена открытия: для Buy - Ask, для Sell - Bid



//--- если цена открытия не получена - продолжаем цикл

if(open_price==0)

continue;



//--- если цена закрытия нулевая (скрипт запущен не перетаскиванием на график) - рассчитываем цену

if(close_price==0)

close_price=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? open_price + DEVIATION * _Point : open_price - DEVIATION * _Point);



//--- вычислим приблизительный размер прибыли для текущего счета и рыночного окружения на основании переданных параметров

double profit=0;

ResetLastError();

if(!OrderCalcProfit(order_type, _Symbol, VOLUME, open_price, close_price, profit))

{

Print("OrderCalcProfit() failed. Error ", GetLastError());

continue;

}



//--- полученное значение прибыли распечатаем в журнале

PrintFormat("Estimated profit for %.2f %s position on %s with opening price of %.*f and closing price of %.*f: %.2f %s",

VOLUME, OrderTypeDescription(order_type), _Symbol, _Digits, open_price, _Digits, close_price, profit, currency_profit);



}

/*

результат:

Estimated profit for 1.00 Buy position on EURUSD with opening price of 1.10757 and closing price of 1.10881: 124.00 USD

Estimated profit for 1.00 Sell position on EURUSD with opening price of 1.10753 and closing price of 1.10881: -128.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает цену открытия по типу ордера |

//+------------------------------------------------------------------+

double PriceOpenByOrderType(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

MqlTick tick={};



//--- получаем последние цены по символу

if(!SymbolInfoTick(symbol, tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error ", GetLastError());

return 0;

}



//--- в зависимости от типа ордера возвращаем цену

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return(tick.ask);

case ORDER_TYPE_SELL : return(tick.bid);

default : return(0);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает описание типа ордера |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

default : return("Unknown order type");

}

}