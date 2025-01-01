- OrderCalcMargin
OrderCalcProfit
Вычисляет размер прибыли для текущего счета и рыночного окружения на основании переданных параметров. Предназначена для предварительной оценки результата торговой операции. Значение возвращается в валюте счета.
bool OrderCalcProfit(
Параметры
action
[in] Тип ордера, может принимать одно из двух значений перечисления ENUM_ORDER_TYPE: ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL.
symbol
[in] Имя финансового инструмента.
volume
[in] Объем торговой операции.
price_open
[in] Цена открытия.
price_close
[in] Цена закрытия.
profit
[out] Переменная, в которую будет записано вычисленное значение прибыли в случае успешного выполнения функции. Значение оценки прибыли зависит от многих факторов и может меняться при изменении рыночного окружения.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false. Если указан недопустимый тип ордера, функция вернет false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Пример:
