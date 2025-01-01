//--- input parameters

input uint InpBars = 100000; // Желаемое количество баров



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получим количество доступных баров на сервере

uint bars_total = Bars(Symbol(),Period());

if(bars_total==0)

{

PrintFormat("Данные для таймсерии %s %s еще не сформированы в терминале. Повторите попытку позже.",Symbol(),StringSubstr(EnumToString(Period()),7));

return;

}

//--- получим минимальное количество баров из двух значений: из доступных на сервере и из запрошенного количества в настройках

int bars = (int)MathMin(bars_total,InpBars);

//--- если запрошено баров больше, чем доступно на сервере - сообщим об этом в журнале

if(bars_total<InpBars)

PrintFormat("Количество баров на сервере (%u) меньше, чем было запрошено (%u)",bars_total,InpBars);

//--- выведем в журнал доступное для работы количество баров

Print("Доступно баров для работы: ",bars);

}