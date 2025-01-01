ChartIndicatorGet

Возвращает хэндл индикатора с указанным коротким именем на указанном окне графика.

int ChartIndicatorGet(

long chart_id,

int sub_window

const string indicator_shortname

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

sub_window

[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.

const indicator_shortname

[in] Короткое имя индикатора, которое задается в свойстве INDICATOR_SHORTNAME функцией IndicatorSetString(). Получить короткое имя индикатора можно функцией ChartIndicatorName().

Возвращаемое значение

Возвращает хэндл индикатора в случае успешного выполнения, иначе INVALID_HANDLE. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Полученный с помощью функции ChartIndicatorGet() хендл индикатора увеличивает внутренний счетчик использования данного индикатора. Исполняющая система терминала держит загруженными все индикаторы, чей счетчик больше нуля. Поэтому ненужный больше хендл индикатора необходимо сразу и явно освобождать с помощью IndicatorRelease() в той же программе, которая его получила, как это показано в примере ниже. В противном случае найти "брошенный" хендл и освободить его корректно из другой программы не получится.

Необходимо правильно формировать короткое имя индикатора при его создании, которое с помощью функции IndicatorSetString() записывается в свойство INDICATOR_SHORTNAME. Рекомендуется, чтобы короткое имя содержало значения входных параметров индикатора, так как идентификация индикатора в функции ChartIndicatorGet() производится именно по короткому имени.

Другой способ идентификации индикатора – получить список его параметров по заданному хэндлу с помощью функции IndicatorParameters() и затем провести анализ полученных значений.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- количество окон на графике (всегда есть хотя бы одно главное окно)

int windows=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- про ходим по окнам

for(int w=0;w<windows;w++)

{

//--- сколько индикаторов в данном окне/подокне

int total=ChartIndicatorsTotal(0,w);

//--- переберем все индикаторы в окне

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- получим короткое имя индикатора

string name=ChartIndicatorName(0,w,i);

//--- получим хэндл индикатора

int handle=ChartIndicatorGet(0,w,name);

//--- выведем в журнал

PrintFormat("Window=%d, index=%d, Name=%s, handle=%d",w,i,name,handle);

//--- обязательно освобождаем хендл индикатора, как только он становится ненужным

IndicatorRelease(handle);

}

}

}

Смотри также

ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), IndicatorParameters()