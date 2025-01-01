- Стили индикаторов в примерах
- Связь между свойствами индикатора и функциями
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
SetIndexBuffer
Связывает указанный индикаторный буфер с одномерным динамическим массивом типа double.
bool SetIndexBuffer(
Параметры
index
[in] Номер индикаторного буфера. Нумерация начинается с 0. Номер должен быть меньше значения, объявленного в #property indicator_buffers.
buffer[]
[in] Массив, объявленный в программе пользовательского индикатора.
data_type
[in] Тип данных, хранящихся в индикаторном массиве. По умолчанию INDICATOR_DATA (значения рассчитанного индикатора). Может также принимать значение INDICATOR_COLOR_INDEX, тогда данный буфер предназначен для хранения индексов цветов для предыдущего индикаторного буфера. Можно задать до 64 цветов в строке #property indicator_colorN. Значение INDICATOR_CALCULATIONS означает, что данный буфер участвует в промежуточных расчетах индикатора и не предназначен для отрисовки.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.
Примечание
После связывания динамический массив buffer[] будет иметь индексацию как в обычных массивах, даже если для связываемого массива будет предварительно установлена индексация как в таймсериях. Если необходимо изменить порядок доступа к элементам индикаторного массива, необходимо применить функцию ArraySetAsSeries() после связывания массива функцией SetIndexBuffer(). При этом необходимо иметь ввиду, что нельзя изменять размер для динамических массивов, назначенных в качестве индикаторных буферов функцией SetIndexBuffer(). Для индикаторных буферов все операции по изменению размера производит исполняющая подсистема терминала.
Пример:
#property indicator_separate_window
Смотри также
Свойства пользовательских индикаторов, Доступ к таймсериям и индикаторам