Связывает указанный индикаторный буфер с одномерным динамическим массивом типа double.

bool  SetIndexBuffer(
   int                    index,         // индекс буфера
   double                 buffer[],      // массив
   ENUM_INDEXBUFFER_TYPE  data_type      // что будем хранить
   );

Параметры

index

[in]  Номер индикаторного буфера. Нумерация начинается с 0. Номер должен быть меньше значения, объявленного в #property indicator_buffers.

buffer[]

[in]  Массив, объявленный в программе пользовательского индикатора.

data_type

[in]  Тип данных, хранящихся в индикаторном массиве. По умолчанию INDICATOR_DATA (значения рассчитанного индикатора). Может также принимать значение INDICATOR_COLOR_INDEX, тогда данный буфер предназначен для хранения индексов цветов для предыдущего индикаторного буфера. Можно задать до 64 цветов в строке #property indicator_colorN. Значение INDICATOR_CALCULATIONS означает, что данный буфер участвует в промежуточных расчетах индикатора и не предназначен для отрисовки.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.

Примечание

После связывания динамический массив buffer[]  будет иметь индексацию как в обычных массивах, даже если для связываемого массива будет предварительно установлена индексация как в таймсериях. Если необходимо изменить порядок доступа к элементам индикаторного массива, необходимо применить функцию ArraySetAsSeries() после связывания массива функцией SetIndexBuffer(). При этом необходимо иметь ввиду, что нельзя изменять размер для динамических массивов, назначенных в качестве индикаторных буферов функцией SetIndexBuffer(). Для индикаторных буферов все операции по изменению размера производит исполняющая подсистема терминала.

Пример:

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot MA
#property indicator_label1  "MA"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input bool               AsSeries=true;
input int                period=15;
input ENUM_MA_METHOD     smootMode=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;
input int                shift=0;
//--- indicator buffers
double                   MABuffer[];
int                      ma_handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   if(AsSeries) ArraySetAsSeries(MABuffer,true);
   Print("Индикаторный буфер является таймсерией = ",ArrayGetAsSeries(MABuffer));
   SetIndexBuffer(0,MABuffer,INDICATOR_DATA);
   Print("Индикаторный буфер после SetIndexBuffer() является таймсерией = ",
         ArrayGetAsSeries(MABuffer));
   
//--- изменим порядок доступа к элементам индикаторного буфера
   ArraySetAsSeries(MABuffer,AsSeries);
   
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"MA("+period+")"+AsSeries);
//---
   ma_handle=iMA(Symbol(),0,period,shift,smootMode,price);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- скопируем значения скользящей средней в буфер MABuffer
   int copied=CopyBuffer(ma_handle,0,0,rates_total,MABuffer);
 
   Print("MABuffer[0] = ",MABuffer[0]);// в зависимости от значения AsSeries 
                                       // будем получать либо самое старое значение
                                       // либо на текущем незавершенном баре
 
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

