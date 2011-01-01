ДокументацияРазделы
iAlligator

Возвращает хэндл индикатора Alligator.

int  iAlligator(
   string              symbol,            // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // период
   int                 jaw_period,        // период для расчета челюстей
   int                 jaw_shift,         // смещение челюстей по горизонтали
   int                 teeth_period,      // период для расчета зубов
   int                 teeth_shift,       // смещение зубов по горизонтали
   int                 lips_period,       // период для расчета губ
   int                 lips_shift,        // смещение губ по горизонтали
   ENUM_MA_METHOD      ma_method,         // тип сглаживания
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price      // тип цены или handle
   );

Параметры

symbol

[in]  Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ.

period

[in]  Значение периода может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES, 0 означает текущий таймфрейм.

jaw_period

[in]  Период усреднения синей линии (челюсти аллигатора).

jaw_shift

[in]  Смещение синей линии относительно графика цены.

teeth_period

[in]  Период усреднения красной линии (зубов аллигатора).

teeth_shift

[in]  Смещение красной линии относительно графика цены.

lips_period

[in]  Период усреднения зеленой линии (губ аллигатора).

lips_shift

[in]  Смещение зеленой линии относительно графика цены.

ma_method

[in]  Метод усреднения. Может быть любым из значений перечисления ENUM_MA_METHOD.

applied_price

[in]  Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант ENUM_APPLIED_PRICE или хэндлом другого индикатора.

Возвращаемое значение

Возвращает хэндл указанного технического индикатора, в случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE. Для освобождения памяти компьютера от неиспользуемого больше индикатора служит функция IndicatorRelease(), которой передается хэндл этого индикатора.

Примечание

Номера буферов: 0 - GATORJAW_LINE, 1 - GATORTEETH_LINE, 2 - GATORLIPS_LINE.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Demo_iAlligator.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Индикатор демонстрирует как нужно получать данные"
#property description "индикаторных буферов для технического индикатора iAlligator."
#property description "Символ и таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор,"
#property description "задаются параметрами symbol и period."
#property description "Способ создания хэндла задается параметром 'type' (тип функции)."
#property description "Все остальные параметры как в стандартном Аллигаторе."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- plot Jaws
#property indicator_label1  "Jaws"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Teeth
#property indicator_label2  "Teeth"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plot Lips
#property indicator_label3  "Lips"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrLime
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перечисление способов создания хэндла                            |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iAlligator,        // использовать iAlligator
   Call_IndicatorCreate    // использовать IndicatorCreate
  };
//--- входные параметры
input Creation             type=Call_iAlligator;   // тип функции 
input string               symbol=" ";             // символ 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;  // таймфрейм
input int                  jaw_period=13;          // период для линии Челюстей
input int                  jaw_shift=8;            // смещение линии Челюстей
input int                  teeth_period=8;         // период для линии Зубов
input int                  teeth_shift=5;          // смещение линии Челюстей
input int                  lips_period=5;          // период для линии Губ
input int                  lips_shift=3;           // смещение линии Губ
input ENUM_MA_METHOD       MA_method=MODE_SMMA;    // метод усреднения линий Аллигатора
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_MEDIAN;// тип цены, от которой строится Аллигатор
//--- индикаторные буферы
double         JawsBuffer[];
double         TeethBuffer[];
double         LipsBuffer[];
//--- переменная для хранения хэндла индикатора iAlligator
int    handle;
//--- переменная для хранения 
string name=symbol;
//--- имя индикатора на графике
string short_name;
//--- будем хранить количество значений в индикаторе Alligator
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- привязка массивов к индикаторномым буферам
   SetIndexBuffer(0,JawsBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,TeethBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,LipsBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- зададим смещение для каждой линии
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,jaw_shift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,teeth_shift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,lips_shift);
//--- определимся с символом, на котором строится индикатор
   name=symbol;
//--- удалим пробелы слева и справа
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- если после этого длина строки name нулевая
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- возьмем символ с графика, на котором запущен индикатор
      name=_Symbol;
     }
//--- создадим хэндл индикатора
   if(type==Call_iAlligator)
      handle=iAlligator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,
                        teeth_shift,lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);
   else
     {
      //--- заполним структуру значениями параметров индикатора
      MqlParam pars[8];
      //--- периоды и смещения линий Аллигатора
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=jaw_period;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=jaw_shift;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=teeth_period;
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=teeth_shift;
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=lips_period;
      pars[5].type=TYPE_INT;
      pars[5].integer_value=lips_shift;
//--- тип сглаживания
      pars[6].type=TYPE_INT;
      pars[6].integer_value=MA_method;
//--- тип цены
      pars[7].type=TYPE_INT;
      pars[7].integer_value=applied_price;
//--- создадим хэндл
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ALLIGATOR,8,pars);
     }
//--- если не удалось создать хэндл
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iAlligator для пары %s/%s, код ошибки %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- работа индикатора завершается досрочно
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- покажем на какой паре символ/таймфрейм рассчитан индикатор Alligator
   short_name=StringFormat("iAlligator(%s/%s, %d,%d,%d,%d,%d,%d)",name,EnumToString(period),
                           jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- нормальное выполнение инициализации индикатора     
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- количество копируемых значений из индикатора iAlligator
   int values_to_copy;
//--- узнаем количество рассчитанных значений в индикаторе
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() вернул %d, код ошибки %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- если это первый запуск вычислений нашего индикатора или изменилось количество значений в индикаторе iAlligator
//--- или если необходимо рассчитать индикатор для двух или более баров (значит что-то изменилось в истории)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- если массив JawsBuffer больше, чем значений в индикаторе iAlligator на паре symbol/period, то копируем не все 
      //--- в противном случае копировать будем меньше, чем размер индикаторных буферов
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- значит наш индикатор рассчитывается не в первый раз и с момента последнего вызова OnCalculate())
      //--- для расчета добавилось не более одного бара
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- заполняем массивы значениями из индикатора Alligator
//--- если FillArraysFromBuffer вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу
   if(!FillArraysFromBuffers(JawsBuffer,jaw_shift,TeethBuffer,teeth_shift,LipsBuffer,lips_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- сформируем сообщение
   string comm=StringFormat("%s ==>  Обновлено значений в индикаторе %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- выведем на график служебное сообщение
   Comment(comm);
//--- запомним количество значений в индикаторе Alligator
   bars_calculated=calculated;
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова
   return(rates_total);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iAlligator           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &jaws_buffer[],  // индикаторный буфер для линии Челюстей
                           int j_shift,            // смещение линии Челюстей
                           double &teeth_buffer[], // индикаторный буфер для линии Зубов
                           int t_shift,            // смещение линии Зубов
                           double &lips_buffer[],  // индикаторный буфер для линии Губ
                           int l_shift,            // смещение линии Губ
                           int ind_handle,         // хэндл индикатора iAlligator
                           int amount              // количество копируемых значений
                           )
  {
//--- сбросим код ошибки
   ResetLastError();
//--- заполняем часть массива JawsBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-j_shift,amount,jaws_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iAlligator, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
 
//--- заполняем часть массива TeethBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,-t_shift,amount,teeth_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iAlligator, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
 
//--- заполняем часть массива LipsBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 2
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-l_shift,amount,lips_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iAlligator, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
//--- все получилось
   return(true);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- почистим график при удалении индикатора
   Comment("");
  }