- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_ticks_from
Получает тики из терминала MetaTrader 5, начиная с указанной даты.
|
copy_ticks_from(
Параметры
symbol
[in] Имя финансового инструмента, например, "EURUSD". Обязательный неименованный параметр.
date_from
[in] Дата, начиная с которой запрашиваются тики. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.
count
[in] Количество тиков, которое необходимо получить. Обязательный неименованный параметр.
flags
[in] Флаг, определяющий тип запрашиваемых тиков. COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask, COPY_TICKS_TRADE – тики с изменения Last и Volume, COPY_TICKS_ALL – все тики. Значения флагов описаны в перечислении COPY_TICKS. Обязательный неименованный параметр.
Возвращаемое значение
Возвращает тики в виде массива numpy с именованными столбцами time, bid, ask, last и flags. Значение flags может быть комбинацией флагов из перечисления TICK_FLAG. В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Примечание
Для дополнительной информации смотрите функцию CopyTicks.
Python при создании объекта datetime использует таймзону локального времени, в то время как терминал MetaTrader 5 хранит время тиков и открытия баров в UTC таймзоне (без смещения). Поэтому, для выполнения функций, использующих время, необходимо создавать datetime в UTC-времени. Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.
COPY_TICKS определяет типы тиков, которые могут быть запрошены с помощью функций copy_ticks_from() и copy_ticks_range().
|
Идентификатор
|
Описание
|
COPY_TICKS_ALL
|
все тики
|
COPY_TICKS_INFO
|
тики, содержащие изменения цен Bid и/или Ask
|
COPY_TICKS_TRADE
|
тики, содержащие изменения цены Last и/или объема (Volume)
TICK_FLAG определяет возможные флаги для тиков. Данные флаги используются для описания тиков, полученных функциями copy_ticks_from() и copy_ticks_range().
|
Идентификатор
|
Описание
|
TICK_FLAG_BID
|
изменилась цена Bid
|
TICK_FLAG_ASK
|
изменалась цена Ask
|
TICK_FLAG_LAST
|
изменилась цена Last
|
TICK_FLAG_VOLUME
|
изменился объем (Volume)
|
TICK_FLAG_BUY
|
изменилась цена последней покупки (Buy)
|
TICK_FLAG_SELL
|
изменилась цена последней продажи (Sell)
Пример:
|
from datetime import datetime
Смотри также
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range