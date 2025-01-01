- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
Функциии Экономического Календаря
В этом разделе описываются функции для работы с Экономическим календарем, который доступен прямо в платформе MetaTrader. Экономический календарь является готовой энциклопедией с описанием макроэкономических индикаторов, даты их выхода и степени важности. Актуальные значения макроэкономических показателей поступают в платформу MetaTrader моментально прямо в момент публикации и отображаются на графике в виде меток – это позволяет визаульно отслеживать нужные показатели в разрезе стран, валют и важности.
Все функции для работы с Экономическим календарем используют время торгового сервера (TimeTradeServer). Это означает, что время в структуре MqlCalendarValue и входящие параметры времени в функциях CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory задаются в таймзоне торгового сервера, а не в локальном времени пользователя.
Функции Экономического календаря позволяют проводить автоматический анализ поступающих событий по собственным критериям важности и в разрезе нужных стран/валют.
|
Функция
|
Действие
|
Получает описание страны по её идентификатору
|
Получает описание события по его идентификатору
|
Получает описание значения события по его идентификатору
|
Получает массив описаний стран, доступных в Календаре
|
Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанному коду страны
|
Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанной валюте
|
Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени по идентификатору события
|
Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени с фильтром по стране и/или валюте
|
Получает массив значений события по его ID c момента состояния базы Календаря с заданным change_id
|
Получает массив значений по всем событиям с фильтрацией по стране и/или валюте с момента состояния базы Календаря с заданным change_id