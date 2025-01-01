Функциии Экономического Календаря

В этом разделе описываются функции для работы с Экономическим календарем, который доступен прямо в платформе MetaTrader. Экономический календарь является готовой энциклопедией с описанием макроэкономических индикаторов, даты их выхода и степени важности. Актуальные значения макроэкономических показателей поступают в платформу MetaTrader моментально прямо в момент публикации и отображаются на графике в виде меток – это позволяет визаульно отслеживать нужные показатели в разрезе стран, валют и важности.

Все функции для работы с Экономическим календарем используют время торгового сервера (TimeTradeServer). Это означает, что время в структуре MqlCalendarValue и входящие параметры времени в функциях CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory задаются в таймзоне торгового сервера, а не в локальном времени пользователя.

Функции Экономического календаря позволяют проводить автоматический анализ поступающих событий по собственным критериям важности и в разрезе нужных стран/валют.