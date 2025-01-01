Сетевые функции

Программы MQL5 могут обмениваться данными с удаленными серверами, отправлять push-уведомления, электронные письма и данные по FTP.

Для безопасности конечного пользователя на стороне клиентского терминала реализован список разрешенных IP-адресов, с которыми может соединяться MQL5-программа при помощи функций Socket* и WebRequest. Например, если ей требуется подключение к https://www.someserver.com, то этот адрес должен быть явно указан пользователем терминала в списке разрешенных. Программно добавить адрес нельзя.

Чтобы уведомить пользователя о необходимости дополнительной настройки, добавьте в MQL5-программу явное сообщение. Например, через #property description, Alert или Print.