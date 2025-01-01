ДокументацияРазделы
Программы MQL5 могут обмениваться данными с удаленными серверами, отправлять push-уведомления, электронные письма и данные по FTP.

  • Группа функций Socket* позволяет создать TCP-соединение (в том числе защищенное соединение TLS) с удаленным хостом через системные сокеты. Схема работы проста: вы создаете сокет, подключаетесь к серверу и можете начинать чтение и запись данных.
  • Функция WebRequest предназначена для работы с веб-ресурсами и позволяет легко отправлять HTTP-запросы (в том числе GET и POST).
  • SendFTP, SendMail и SendNotification — это более простые функции для отправки файлов, электронной почты и мобильных уведомлений.

Для безопасности конечного пользователя на стороне клиентского терминала реализован список разрешенных IP-адресов, с которыми может соединяться MQL5-программа при помощи функций Socket* и WebRequest. Например, если ей требуется подключение к https://www.someserver.com, то этот адрес должен быть явно указан пользователем терминала в списке разрешенных. Программно добавить адрес нельзя.

Добавление адреса в список разрешенных

Чтобы уведомить пользователя о необходимости дополнительной настройки, добавьте в MQL5-программу явное сообщение. Например, через #property description, Alert или Print.

Функция

Действие

SocketCreate

Создает сокет с указанными флагами и возвращает его хэндл

SocketClose

Закрывает сокет

SocketConnect

Выполняет подключение к серверу с контролем таймаута

SocketIsConnected

Проверяет, подключен ли сокет в текущий момент времени

SocketIsReadable

Получает количество байт, которое можно прочитать из сокета

SocketIsWritable

Проверяет, возможна ли запись данных в сокет в текущий момент времени

SocketTimeouts

Устанавливает таймауты получения и отправки данных для системного объекта сокета

SocketRead

Читает данные из сокета

SocketSend

Записывает данные в сокете

SocketTlsHandshake

Инициирует защищенное TLS (SSL)-соединение с указанным хостом по протоколу TLS Handshake

SocketTlsCertificate

Получает данные о сертификате, используемом для защиты сетевого соединения

SocketTlsRead

Читает данные из защищенного TLS-соединения

SocketTlsReadAvailable

Читает все доступные данные из защищенного TLS-соединения

SocketTlsSend

Отправляет данные через защищенное TLS-соединение

WebRequest

Отправляет HTTP-запрос на указанный сервер

SendFTP

Посылает файл по адресу, указанному в окне настроек на закладке "FTP"

SendMail

Посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта"

SendNotification

Посылает Push-уведомления в мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны на закладке "Уведомления"

 