SymbolInfoTick
Возвращает текущие цены для указанного символа в переменной типа MqlTick.
bool SymbolInfoTick(
Параметры
symbol
[in] Имя символа.
tick
[out] Ссылка на структуру типа MqlTick, в которую будут помещены текущие цены и время последнего обновления цен.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Пример:
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"