//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получим данные запущенной программы

string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME); // имя запущенной MQL5-программы

string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH); // путь для данной запущенной программы



//--- выведем полученные данные в журнал

PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'

Path of the running MQL program: %s", name, path);

/*

результат:

Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'

Path of the running MQL program: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5

*/

}