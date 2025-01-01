ДокументацияРазделы
Возвращает значение соответствующего свойства запущенной MQL5-программы.

string  MQLInfoString(
   int  property_id      // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_MQL_INFO_STRING.

Возвращаемое значение

Значение типа string.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получим данные запущенной программы
   string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME);  // имя запущенной MQL5-программы
   string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);  // путь для данной запущенной программы
   
//--- выведем полученные данные в журнал
   PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'\nPath of the running MQL program: %s"namepath);
   /*
   результат:
   Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'
   Path of the running MQL programE:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5
   */
  }