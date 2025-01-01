ДокументацияРазделы
DXContextGetDepth

Получает буфер глубины отрисованного кадра.

bool  DXContextGetDepth(
   int     context,      // хендл на графический контекст   
   float&  image[]       // массив значений глубины 
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

image

[out]  Массив значений буфера глубины отрисованного кадра.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Возвращаемый буфер содержит в относительных единицах (от 0.0 до 1.0) глубину каждого пикселя отрисованного кадра, который может быть получен в DXContextGetColors().