DXContextGetDepth

Получает буфер глубины отрисованного кадра.

bool DXContextGetDepth(

int context,

float& image[]

);

Параметры

context

[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

image

[out] Массив значений буфера глубины отрисованного кадра.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Возвращаемый буфер содержит в относительных единицах (от 0.0 до 1.0) глубину каждого пикселя отрисованного кадра, который может быть получен в DXContextGetColors().