Получает буфер глубины отрисованного кадра.
bool DXContextGetDepth(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
image
[out] Массив значений буфера глубины отрисованного кадра.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Возвращаемый буфер содержит в относительных единицах (от 0.0 до 1.0) глубину каждого пикселя отрисованного кадра, который может быть получен в DXContextGetColors().