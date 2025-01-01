FrameInputs

Получает input-параметры, на которых сформирован фрейм с заданным номером прохода.

bool FrameInputs(

ulong pass,

string& parameters[],

uint& parameters_count

);

Параметры

pass

[in] Номер прохода при оптимизации в тестере стратегий.

parameters

[out] Строковый массив с описанием имен и значений параметров

parameters_count

[out] Количество элементов в массиве parameters[].

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Получив количество строк parameters_count в массиве parameters[], можно организовать цикл для перебора всех записей. Это позволит узнать для заданного номера прохода значения входных параметров эксперта.