Справочник MQL5Работа с результатами оптимизацииFrameInputs 

FrameInputs

Получает input-параметры, на которых сформирован фрейм с заданным номером прохода.

bool  FrameInputs(
   ulong    pass,                // номер прохода в оптимизации
   string&  parameters[],        // массив строк вида "parameterN=valueN"
   uint&    parameters_count     // общее количество параметров
   );

Параметры

pass

[in]  Номер прохода при оптимизации в тестере стратегий.

parameters

[out]  Строковый массив с описанием имен и значений параметров

parameters_count

[out]  Количество элементов в массиве parameters[].

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Получив количество строк parameters_count в массиве parameters[], можно организовать цикл для перебора всех записей. Это позволит узнать для заданного номера прохода значения входных параметров эксперта.