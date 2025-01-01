FrameInputs
Получает input-параметры, на которых сформирован фрейм с заданным номером прохода.
|
bool FrameInputs(
Параметры
pass
[in] Номер прохода при оптимизации в тестере стратегий.
parameters
[out] Строковый массив с описанием имен и значений параметров
parameters_count
[out] Количество элементов в массиве parameters[].
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Получив количество строк parameters_count в массиве parameters[], можно организовать цикл для перебора всех записей. Это позволит узнать для заданного номера прохода значения входных параметров эксперта.