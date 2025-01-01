ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Операции с графикамиChartGetInteger 

ChartGetInteger

Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типов datetime, int или bool. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

long  ChartGetInteger(
   long                           chart_id,     // идентификатор графика
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER    prop_id,      // идентификатор свойства
   int                            sub_window=0  // номер подокна, если требуется
   );

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool  ChartGetInteger(
   long                           chart_id,     // идентификатор графика
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER    prop_id,      // идентификатор свойства
   int                            sub_window,   // номер подокна
   long&                          long_var      // сюда примем значение свойства
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

prop_id

[in]  Идентификатор свойства графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER.

sub_window

[in]  Номер подокна графика. Для первого варианта по умолчанию значение равно 0 (главное окно графика). Большинство свойств не требуют указания номера подокна.

long_var

[out]  Переменная типа long, принимающая  значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа long.

Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную long_var, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция является синхронной – это означает, что она дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом.

Пример:

void OnStart()
  {
   int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0);
   int width=ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0);
   Print("CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = ",height," pixels");
   Print("CHART_WIDTH_IN_PIXELS = ",width," pixels");
  }