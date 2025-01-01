ChartGetInteger

Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типов datetime, int или bool. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

long ChartGetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window=0

);

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool ChartGetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window,

long& long_var

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

prop_id

[in] Идентификатор свойства графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER.

sub_window

[in] Номер подокна графика. Для первого варианта по умолчанию значение равно 0 (главное окно графика). Большинство свойств не требуют указания номера подокна.

long_var

[out] Переменная типа long, принимающая значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа long.

Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную long_var, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция является синхронной – это означает, что она дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом.

Пример: