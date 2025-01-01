- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartGetInteger
Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типов datetime, int или bool. Существует 2 варианта функции.
1. Непосредственно возвращает значение свойства.
|
long ChartGetInteger(
2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.
|
bool ChartGetInteger(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
prop_id
[in] Идентификатор свойства графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER.
sub_window
[in] Номер подокна графика. Для первого варианта по умолчанию значение равно 0 (главное окно графика). Большинство свойств не требуют указания номера подокна.
long_var
[out] Переменная типа long, принимающая значение запрашиваемого свойства.
Возвращаемое значение
Значение типа long.
Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную long_var, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функция является синхронной – это означает, что она дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом.
Пример:
|
void OnStart()