ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Математические функцииMathFloor 

MathFloor

Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение.

double  MathFloor(
   double  value     // число
   );

Параметры

val

[in]  Числовое значение.

Возвращаемое значение

Числовое значение, представляющее наибольшее целое число, которое меньше или равно value.

Примечание

Вместо функции MathFloor() можно использовать функцию floor().

 

Пример:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявляем переменные для преобразования
   double value=0;                     // вещественное число для MathFloor-преобразования
   int    floor_value=0;               // сюда получаем результат
//--- в цикле по количеству десятичных приращений вещественного числа
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- увеличиваем значение числа,
      //--- получаем ближайшее снизу целое числовое значение
      //--- и выводим в журнал контрольные значения
      value+=0.1;
      floor_value=(int)MathFloor(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, floor value: %d",value,floor_value);
      /*
      результат:
      value0.1floor value0
      value0.2floor value0
      value0.3floor value0
      value0.4floor value0
      value0.5floor value0
      value0.6floor value0
      value0.7floor value0
      value0.8floor value0
      value0.9floor value0
      value1.0floor value1
      value1.1floor value1
      value1.2floor value1
      value1.3floor value1
      value1.4floor value1
      value1.5floor value1
      value1.6floor value1
      value1.7floor value1
      value1.8floor value1
      value1.9floor value1
      value2.0floor value2
      value2.1floor value2
      value2.2floor value2
      value2.3floor value2
      value2.4floor value2
      value2.5floor value2
      value2.6floor value2
      value2.7floor value2
      value2.8floor value2
      value2.9floor value2
      value3.0floor value3
      value3.1floor value3
      */
     }