ObjectsDeleteAll

Удаляет все объекты в указанном графике, указанном подокне указанного графика, указанного типа. Существует два варианта функции:

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Удаляет по префиксу имени в подокне графика все объекты указанного типа.

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

const string prefix,

int sub_window=-1,

int object_type=-1

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

prefix

[in] Префикс, по которому будут удалены все объекты, чьи имена начинаются с данного набора символов. Префикс можно указывать как 'name' или 'name*' – оба варианта работают одинаково. Если в качестве префикса указана пустая строка, то будут удалены объекты с любым именем.

sub_window=-1

[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика, -1 означает все подокна графика, включая главное окно.

type=-1

[in] Тип объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT. -1 означает все типы.

Возвращаемое значение

Возвращает количество удаленных объектов. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию функцию GetLastError().

Примечание

Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

Пример: