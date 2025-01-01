ДокументацияРазделы
ObjectsDeleteAll 

ObjectsDeleteAll

Удаляет все объекты в указанном графике, указанном подокне указанного графика, указанного типа. Существует два варианта функции:

int  ObjectsDeleteAll(
   long  chart_id,            // идентификатор графика
   int   sub_window=-1,       // индекс окна
   int   type=-1              // тип объекта для удаления
   );

Удаляет по префиксу имени в подокне графика все объекты указанного типа.

int  ObjectsDeleteAll(
   long           chart_id,   // идентификатор графика
   const string     prefix,   // префикс имени объекта
   int       sub_window=-1,   // индекс окна
   int      object_type=-1    // тип объекта для удаления
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

prefix

[in]  Префикс, по которому будут удалены все объекты, чьи имена начинаются с данного набора символов. Префикс можно указывать как 'name' или 'name*' – оба варианта работают одинаково. Если в качестве префикса указана пустая строка, то будут удалены объекты с любым именем.

sub_window=-1

[in]  Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика, -1 означает все подокна графика, включая главное окно.

type=-1

[in]  Тип объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT. -1 означает все типы.

Возвращаемое значение

Возвращает количество удаленных объектов. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию функцию GetLastError().

Примечание

Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

Пример:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property script_show_inputs
 
enum ENUM_REMOVE_MODE
  {
   REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS,  // Remove all arrows
   REMOVE_MODE_AUTOTRADE      // Remove all autotrade arrows
  };
 
input ENUM_REMOVE_MODE  InpRemoveMethod = REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS;  /*Remove Method*/ // Либо удалить все стрелки, либо только стрелки автоторговли
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- идентификатор графика и количество удалённых объектов 
   long chart_id=ChartID();
   int  count=0;
   
   ResetLastError();
//--- если выбрано удаление всех объектов стрелок
//--- удаляем все объекты, имеющие типы OBJ_ARROW_BUY и OBJ_ARROW_SELL, тем самым удаляя все значки сделок автоторговли,
//--- также удаляя и иные объекты такого же типа, имеющиеся на графике
   if(InpRemoveMethod==REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS)
     {
      count+=ObjectsDeleteAll(chart_id, -1OBJ_ARROW_BUY);
      count+=ObjectsDeleteAll(chart_id, -1OBJ_ARROW_SELL);
     }
     
//--- если выбрано удаление только значков сделок автоторговли
//--- удаляем все объекты, имеющие в имени подстроку "autotrade",
//--- удаляя все значки сделок автоторговли и оставляя иные объекты стрелки
   else
     {
      count=ObjectsDeleteAll(chart_id"autotrade");
     }
 
//--- если при удалении графических объектов произошла ошибка - сообщим о ней и завершим работу
   if(GetLastError()!=ERR_SUCCESS)
     {
      PrintFormat("ObjectsDeleteAll() failed. Error %d. count=%d"GetLastError(), count);
      return;
     }
     
//--- обновляем график для немедленного отображения изменений
   ChartRedraw(chart_id);
   
//--- сообщаем в журнале количество удалённых объектов стрелок
   string type=(InpRemoveMethod==REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS ? "OBJ_ARROW_BUY and OBJ_ARROW_SELL" : "with prefix \"autotrade\"");
   PrintFormat("%d objects %s removed"counttype);
   /*
   результат для InpRemoveMethod = REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS:
   116 objects OBJ_ARROW_BUY and OBJ_ARROW_SELL removed
   
   результат для InpRemoveMethod = REMOVE_MODE_AUTOTRADE:
   131 objects with prefix "autotrade" removed
   */
  }