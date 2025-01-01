- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectsDeleteAll
Удаляет все объекты в указанном графике, указанном подокне указанного графика, указанного типа. Существует два варианта функции:
|
int ObjectsDeleteAll(
Удаляет по префиксу имени в подокне графика все объекты указанного типа.
|
int ObjectsDeleteAll(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
prefix
[in] Префикс, по которому будут удалены все объекты, чьи имена начинаются с данного набора символов. Префикс можно указывать как 'name' или 'name*' – оба варианта работают одинаково. Если в качестве префикса указана пустая строка, то будут удалены объекты с любым именем.
sub_window=-1
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика, -1 означает все подокна графика, включая главное окно.
type=-1
[in] Тип объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT. -1 означает все типы.
Возвращаемое значение
Возвращает количество удаленных объектов. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию функцию GetLastError().
Примечание
Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.
Пример:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."