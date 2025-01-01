ДокументацияРазделы
OrderSendAsync

Функция OrderSendAsync() предназначена для проведения асинхронных торговых операций без ожидания ответа торгового сервера на отправленный запрос. Функция предназначена для высокочастотной торговли, когда по условиям торгового алгоритма недопустимо терять время на ожидание ответа от сервера.

bool  OrderSendAsync(
   MqlTradeRequest&  request,      // структура запроса
   MqlTradeResult&   result        // структура ответа
   );

Параметры

request

[in]  Указатель на структуру типа MqlTradeRequest, описывающую торговое действие клиента.

result

[in,out]  Указатель на структуру типа MqlTradeResult, описывающую результат торговой операции в случае успешного выполнения функции (при возврате true).

Возвращаемое значение

Возвращает true по факту отправки запроса на торговый сервер. Если запрос не был отправлен, возвращается false. При успешном выполнении функции в переменной result код ответа содержит значение TRADE_RETCODE_PLACED (код 10008) – "ордер размещен". Успешное выполнение означает только факт отсылки, но не даёт никакой гарантии, что запрос дошел до торгового сервера и был принят для обработки. Торговый сервер при обработке полученного запроса отправляет клиентскому терминалу ответное сообщение об изменении текущего состояния позиций, ордеров и сделок, которое приводит к генерации события Trade.

Результат исполнения торгового запроса на сервере, отправленного функцией OrderSendAsync() можно отслеживать при помощи обработчика OnTradeTransaction. При этом следует учитывать, что в результате исполнения одного торгового запроса обработчик OnTradeTransaction будет вызван несколько раз.

Например, при отсылке рыночного ордера на покупку, он обрабатывается, для счета создается соответствующий ордер на покупку, происходит исполнение ордера, его удаление из списка открытых, добавление в историю ордеров, далее добавляется соответствующая сделка в историю и создается новую позицию. Для каждого из эти событий будет вызвана функция OnTradeTransaction. Для получения подробной информации следует анализировать параметры этой функции:

  • trans - в данный параметр передается структура MqlTradeTransaction, описывающая торговую транзакцию, примененную к торговому счету;
  • request - в данный параметр передается структура MqlTradeRequest, описывающая торговый запрос, в результате которого совершена торговая транзакция;
  • result - в данный параметр передается структура MqlTradeResult, описывающая результат исполнения торгового запроса.

Примечание

Функция по назначению и параметрам аналогична OrderSend(), но в отличие от неё является асинхронной версией, то есть не приостанавливает работу программы в ожидании результата её выполнения. Сравнить скорость торговых операций этих двух функций можно с помощью приведенного в примере советника.

Пример:

#property description "Эксперт для отправки торговых запросов "
                      " с использованием функции OrderSendAsync().\r\n"
#property description "Показана обработка торговых событий с помощью"
                      " функций-обработчиков OnTrade() и OnTradeTransaction()\r\n"
#property description "В параметрах эксперта можно задать Magic Number"
                      " (уникальный идентификатор) "
#property description "и режим вывода сообщений в журнал "Эксперты". По умолчанию выводятся все детали.\r\n"
//--- input parameters
input int  MagicNumber=1234567;      // Идентификатор эксперта
input bool DescriptionModeFull=true// Режим детального вывода
//--- переменная для использования в вызове HistorySelect()
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- проверим разрешение на автотрейдинг
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Автотрейдинг в терминале запрещен, эксперт будет выгружен.");
      ExpertRemove();
      return(-1);
     }
//--- на реальном счете торговать нельзя
   if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
     {
      Alert("Советнику запрещено торговать на реальном счете!");
      ExpertRemove();
      return(-2);
     }
//--- можно ли торговать на данном счете (под инвест-паролем нельзя, например)
   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Торговля на данном счете запрещена");
      ExpertRemove();
      return(-3);
     }
//--- запомним время запуска эксперта для получения торговой истории
   history_start=TimeCurrent();
//---
   CreateBuySellButtons();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- удалим за собой графические объекты
   ObjectDelete(0,"Buy");
   ObjectDelete(0,"Sell");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- заголовок по имени функции-обработчика торгового события 
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- получим тип транзакции в виде значения перечисления 
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- если транзакция является результатом обработки запроса
   if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
     {
      //---выведем название транзакции
      Print(EnumToString(type));
      //--- затем выведем строковое описание обработанного запроса
      Print("------------RequestDescription\r\n",
            RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
      //--- и выведем описание результата запроса
      Print("------------ ResultDescription\r\n",
            TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
     }
   else // для транзакций другого типа выведем полное описание транзакции
     {
      Print("------------ TransactionDescription\r\n",
            TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
     }
//---     
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trade function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- статические члены для хранения состояния торгового счета
   static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- запросим торговую историю
   bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
   PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
               TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- заголовок по имени функции-обработчика торгового события 
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- выведем имя обработчика и количество ордеров на момент обработки
   int curr_positions=PositionsTotal();
   int curr_orders=OrdersTotal();
   int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
   int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- выводим количество ордеров, позиций, сделок, а также изменение в скобках 
   PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
               curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
   PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_orders,curr_orders-prev_orders);
   PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_deals,curr_deals-prev_deals);
   PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
               curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- вставка разрыва строк для удобного чтения Журнала
   Print("");
//--- запомним состояние счета
   prev_positions=curr_positions;
   prev_orders=curr_orders;
   prev_deals=curr_deals;
   prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- обработка события CHARTEVENT_CLICK ("Нажатие кнопки мышки на графике")
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
      //--- минимальный объем для сделки
      double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      //--- если нажата кнопка "Buy", то покупаем
      if(sparam=="Buy")
        {
         PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         BuyAsync(volume_min);
         //--- отожмем нажатую кнопку обратно
         ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
        }
      //--- если нажата кнопка "Sell", то продаем
      if(sparam=="Sell")
        {
         PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         SellAsync(volume_min);
         //--- отожмем нажатую кнопку обратно
         ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
        }
      ChartRedraw();
     }
//---         
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает текстовое описание транзакции                         |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- подготовим строку для возврата из функции
   string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- в детальном режиме добавим максимум информации
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r\n";
      desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r\n";
      desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r\n";
      desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
      desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
      desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
      desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
      desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
     }
//--- вернем полученную строку
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает текстовое описание торгового запроса                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
                          const bool detailed=true)
  {
//--- подготовим строку для возврата из функции
   string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- в детальном режиме добавим максимум информации
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r\n";
      desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r\n";
      desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
      desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
      desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
      desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
      desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
      desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
      desc+="Comment: "+request.comment+"\r\n";
     }
//--- вернем полученную строку
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает текстовое описание результата обработки запроса       |
//+------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- подготовим строку для возврата из функции
   string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- в детальном режиме добавим максимум информации
   if(detailed)
     {
      desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r\n";
      desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
      desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
      desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
      desc+="Comment: "+result.comment+"\r\n";
     }
//--- вернем полученную строку
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает две кнопки для покупки и продажи                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
  {
//--- проверим наличие объекта с именем "Buy"
   if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
     {
      //--- если найденный объект не является кнопкой, удалим его
      if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Buy");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // создадим кнопку "Buy"
//--- настроим кнопку "Buy"
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- проверим наличие объекта с именем "Sell"
   if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
     {
      //--- если найденный объект не является кнопкой, удалим его
      if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Sell");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // создадим кнопку "Sell"
//--- настроим кнопку "Sell"
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- принудительно обновим график, чтобы кнопки отрисовались немедленно
   ChartRedraw();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Покупка через асинхронную функцию OrderSendAsync()               |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
  {
//--- подготовим запрос
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_BUY;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Buy using OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": ошибка ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Продажа через асинхронную функцию OrderSendAsync()               |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
  {
//--- подготовим запрос
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_SELL;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Sell using OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": ошибка ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Пример вывода сообщений в журнал "Эксперты":

 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnChartEvent: sparam = Sell
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Sell EURUSD 0.01 lot
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_REQUEST
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------RequestDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_ACTION_DEAL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Magic Number: 1234567
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order filling: ORDER_FILLING_FOK
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deviation points: 10
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Limit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment: Sell using OrderSendAsync()
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ ResultDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Retcode 10009
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Request ID: 2
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ask: 1.29319
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Bid: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+1)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_FILLED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   