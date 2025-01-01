//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- в цикле по всем позициям на счёте

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- получаем тикет очередной позиции, автоматически выбирая позицию для доступа к её свойствам

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- получаем тип позиции и выводим заголовок для списка строковых свойств позиции

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("String properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- распечатываем под заголовком все строковые свойства выбранной позиции

PositionPropertiesStringPrint(15);

}

/*

результат:

String properties of an open position Buy #2810798881:

Symbol: EURUSD

Comment: Test PositionGetString

External ID:

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Выводит в журнал строковые свойства выбранной позиции |

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesStringPrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

string value="";



//--- определяем текст заголовка и ширину поля заголовка

//--- если ширина заголовка передана в функцию равной нулю, то шириной будет размер строки заголовка + 1

header="Symbol:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- получаем и выводим в журнал символ позиции с заголовком установленной ширины

if(!PositionGetString(POSITION_SYMBOL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- выводим в журнал значение комментария позиции

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_COMMENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- выводим в журнал значение идентификатора позиции во внешней системе

header="External ID:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_EXTERNAL_ID, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}