SymbolInfoSessionTrade

Позволяет получить время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели.

bool SymbolInfoSessionTrade(

string name,

ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week,

uint session_index,

datetime& from,

datetime& to

);

Параметры

name

[in] Имя символа.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in] День недели, значение из перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK.

uint

[in] Порядковый номер сессии, для которой нужно получить время начала и время окончания. Индексация сессий начинается с 0.

from

[out] Время начала сессии в секундах от 00 часов 00 минут, в полученном значении дату следует игнорировать.

to

[out] Время окончания сессии в секундах от 00 часов 00 минут, в полученном значении дату следует игнорировать.

Возвращаемое значение

Если данные для указанных сессии, символа и дня недели получены, то возвращает true, иначе возвращает false.

Пример:

#define SYMBOL_NAME Symbol()

#define SESSION_INDEX 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- распечатаем заголовок с символом и индексом сессии SESSION_INDEX и

//--- в цикле по дням недели с ПН по ПТ распечатаем в журнале время начала и конца торговой сессии

PrintFormat("Symbol %s, Trade session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);

for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)

SymbolInfoSessionTradePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);

/*

результат:

Symbol GBPUSD, Trade session 0:

- Monday 00:15 - 23:55

- Tuesday 00:15 - 23:55

- Wednesday 00:15 - 23:55

- Thursday 00:15 - 23:55

- Friday 00:15 - 23:55

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Выводит в журнал время начала и окончания указанной |

//| торговой сессии для указанных символа и дня недели |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- объявим переменные для записи начала и конца торговой сессии

datetime date_from; // время начала сессии

datetime date_to; // время окончания сессии



//--- получаем данные торговой сессии по символу и дню недели

if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

Print("SymbolInfoSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- создаём наименование дня недели из константы перечисления

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- выводим в журнал данные по указанной торговой сессии

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}

Смотри также

Информация об инструменте, TimeToStruct, Структура даты