Sleep
Функция задерживает выполнение текущего эксперта или скрипта на определенный интервал.
|
void Sleep(
Параметры
milliseconds
[in] Интервал задержки в миллисекундах.
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
Функцию Sleep() нельзя вызывать из пользовательских индикаторов, так как индикаторы выполняются в интерфейсном потоке и не должны его тормозить. В функцию встроена проверка состояния флага остановки эксперта каждую 0.1 секунды.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+