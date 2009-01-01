- Alert
GetPointer
Возвращает указатель объекта.
void* GetPointer(
Параметры
anyobject
[in] Объект любого класса.
Возвращаемое значение
Примечание
Только объекты классов имеют указатели. Экземпляры структур и переменные простых типов указателей не имеют. Объект класса, который не создан при помощи оператора new(), а например, автоматически созданный в массиве объектов, все равно имеет указатель. Только этот указатель будет иметь автоматический тип POINTER_AUTOMATIC, и к нему нельзя применить оператор delete(). В остальном указатель типа ничем не отличается от динамических указателей типа POINTER_DYNAMIC.
Так как переменные типа структур и простых типов не имеют указателей, то применять к ним функцию GetPointer() запрещено. Также запрещается в качества аргумента функции передавать указатель. Во всех перечисленных случаях компилятор сообщит об ошибке.
Попытка к обращения к некорректному указателю приводит к критическому завершению программы. Поэтому существует необходимость использования функции CheckPointer() перед использованием указателя. Указатель может быть некорректным в следующих случаях:
Данную функцию можно использовать как проверку указателя на корректность. Значение, отличное от нуля, гарантирует, что по этому указателю можно получить доступ к данным.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
Указатели объектов, Проверка указателя объекта, Оператор уничтожения объекта delete