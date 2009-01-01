GetPointer

Возвращает указатель объекта.

void* GetPointer(

any_class anyobject

);

Параметры

anyobject

[in] Объект любого класса.

Возвращаемое значение

Возвращает указатель объекта.

Примечание

Только объекты классов имеют указатели. Экземпляры структур и переменные простых типов указателей не имеют. Объект класса, который не создан при помощи оператора new(), а например, автоматически созданный в массиве объектов, все равно имеет указатель. Только этот указатель будет иметь автоматический тип POINTER_AUTOMATIC, и к нему нельзя применить оператор delete(). В остальном указатель типа ничем не отличается от динамических указателей типа POINTER_DYNAMIC.

Так как переменные типа структур и простых типов не имеют указателей, то применять к ним функцию GetPointer() запрещено. Также запрещается в качества аргумента функции передавать указатель. Во всех перечисленных случаях компилятор сообщит об ошибке.

Попытка к обращения к некорректному указателю приводит к критическому завершению программы. Поэтому существует необходимость использования функции CheckPointer() перед использованием указателя. Указатель может быть некорректным в следующих случаях:

указатель равен NULL

если объект был уничтожен при помощи оператора delete

Данную функцию можно использовать как проверку указателя на корректность. Значение, отличное от нуля, гарантирует, что по этому указателю можно получить доступ к данным.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Check_GetPointer.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Класс, реализующий элемент списка |

//+------------------------------------------------------------------+

class CItem

{

int m_id;

string m_comment;

CItem* m_next;

public:

CItem() { m_id=0; m_comment=NULL; m_next=NULL; }

~CItem() { Print("Destructor of ",m_id,

(CheckPointer(GetPointer(this))==POINTER_DYNAMIC)?

"dynamic":"non-dynamic"); }

void Initialize(int id,string comm) { m_id=id; m_comment=comm; }

void PrintMe() { Print(__FUNCTION__,":",m_id,m_comment); }

int Identifier() { return(m_id); }

CItem* Next() {return(m_next); }

void Next(CItem *item) { m_next=item; }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Простейший класс списка |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMyList

{

CItem* m_items;

public:

CMyList() { m_items=NULL; }

~CMyList() { Destroy(); }

bool InsertToBegin(CItem* item);

void Destroy();

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Вставляет элемент списка в самое начало |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMyList::InsertToBegin(CItem* item)

{

if(CheckPointer(item)==POINTER_INVALID) return(false);

//---

item.Next(m_items);

m_items=item;

//---

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Уничтожает список через уничтожение элементов |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMyList::Destroy()

{

//--- служебный указатель для работы в цикле

CItem* item;

//--- пройдемся в цикле и попытаемся удалить динамические указатели

while(CheckPointer(m_items)!=POINTER_INVALID)

{

item=m_items;

m_items=m_items.Next();

if(CheckPointer(item)==POINTER_DYNAMIC)

{

Print("Dynamyc object",item.Identifier(),"to be deleted");

delete (item);

}

else Print("Non-dynamic object",item.Identifier(),"cannot be deleted");

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

CMyList list;

CItem items[10];

CItem* item;

//--- создадим и добавим в список динамический указатель объекта

item=new CItem;

if(item!=NULL)

{

item.Initialize(100,"dynamic");

item.PrintMe();

list.InsertToBegin(item);

}

//--- добавим автоматические указатели в список

for(int i=0; i<10; i++)

{

items[i].Initialize(i,"automatic");

items[i].PrintMe();

item=GetPointer(items[i]);

if(CheckPointer(item)!=POINTER_INVALID)

list.InsertToBegin(item);

}

//--- добавим еще один динамический указатель объекта в начало списка

item=new CItem;

if(item!=NULL)

{

item.Initialize(200,"dynamic");

item.PrintMe();

list.InsertToBegin(item);

}

//--- удалим элементы списка

list.Destroy();

//--- все элементы списка будут уничтожены,

//--- смотри в терминале закладку Experts

}

Смотри также

Указатели объектов, Проверка указателя объекта, Оператор уничтожения объекта delete