Функция открывает файл с указанным именем и указанными флагами.

int  FileOpen(
   string  file_name,           // имя файла
   int     open_flags,          // комбинация флагов
   short   delimiter='\t',      // разделитель
   uint    codepage=CP_ACP      // кодовая страница
   );

Параметры

file_name

[in]  Имя открываемого файла, может содержать подпапки. Если файл открывается для записи, то указанные подпапки будут созданы в случае их отсутствия.

open_flags

[in] комбинация флагов, определяющая режим работы с файлом. Флаги определены следующим образом:
FILE_READ файл открывается для чтения
FILE_WRITE файл открывается для записи
FILE_BIN двоичный режим чтения-записи (без преобразования из строки и в строку)
FILE_CSV файл типа csv (все записанные элементы преобразуются к строкам соответствующего типа, unicode или ansi, и разделяются разделителем)
FILE_TXT простой текстовый файл (тот же csv, однако разделитель не принимается во внимание)
FILE_ANSI строки типа ANSI (однобайтовые символы)
FILE_UNICODE строки типа UNICODE (двухбайтовые символы)
FILE_SHARE_READ совместный доступ по чтению со стороны нескольких программ
FILE_SHARE_WRITE совместный доступ по записи со стороны нескольких программ
FILE_COMMON расположение файла в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files.

delimiter='\t'

[in]  значение, используемое в качестве разделителя в txt или csv-файле. Если для csv-файла разделитель не указан, то по умолчанию используется символ табуляции. Если для txt-файла разделитель не указан, то никакой разделитель не используется. Если в качестве разделителя явно задано значение 0, то никакой разделитель не используется.

codepage=CP_ACP

[in]  Значение кодовой страницы. Для наиболее употребимых кодовых страниц предусмотрены соответствующие константы.

Возвращаемое значение

В случае успешного открытия функция возвращает хэндл файла, который затем используется для доступа к данным файла. В случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE.

Примечание

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".

Если файл требуется прочитать в определенной кодировке (указан параметр codepage со значением кодовой страницы), то необходимо обязательно выставить флаг FILE_ANSI. Без указания флага FILE_ANSI чтение текстового файла будет происходить в Юникоде без какого-либо преобразования.

Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\Files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\Files в случае тестирования). Если среди флагов указан FILE_COMMON, то файл открывается в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files.

Можно открывать "именованные каналы" по следующим правилам:

  • Имя канала - строка, которая должна иметь вид: "\\servername\pipe\pipename", где servername - имя сервера в сети, а pipename - имя канала. Если каналы используются на одном и том же компьютере, имя сервера может быть опущено, но вместо него нужно поставить точку: "\\.\pipe\pipename". Клиент, который пытается соединиться с каналом, должен знать его имя.
  • Необходимо вызывать FileFlush() и FileSeek() на начало файла между последовательными операциями чтения из канала и записи в канал.

В приведенных строках используется специальный символ обратная косая черта '\', поэтому при написании имени в MQL5 программе '\' необходимо удваивать, то есть вышеприведенный пример написать в коде как  "\\\\servername\\pipe\\pipename".

Более подробно о работе с именованными каналами можно прочитать в статье "Связь с MetaTrader 5 через именованные каналы без применения DLL"

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- неправильный способ открытия файла
   string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);
   string filename=terminal_data_path+"\\MQL5\\Files\\"+"fractals.csv";
   int filehandle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle<0)
     {
      Print("Неудачная попытка открыть файл по абсолютному пути");
      Print("Код ошибки ",GetLastError());
     }
//--- правильный способ работы в "файловой песочнице"
   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());
//--- еще один пример с созданием вложенной директории в MQL5\Files\
   string subfolder="Research";
   filehandle=FileOpen(subfolder+"\\fractals.txt",FILE_WRITE|FILE_CSV);
      if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));
      FileClose(filehandle);
      Print("Файл должен быть создан в папке "+terminal_data_path+"\\"+subfolder);
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());
  }

