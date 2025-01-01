FileOpen

Функция открывает файл с указанным именем и указанными флагами.

int FileOpen(

string file_name,

int open_flags,

short delimiter='\t',

uint codepage=CP_ACP

);

Параметры

file_name

[in] Имя открываемого файла, может содержать подпапки. Если файл открывается для записи, то указанные подпапки будут созданы в случае их отсутствия.

open_flags

[in] комбинация флагов, определяющая режим работы с файлом. Флаги определены следующим образом:

FILE_READ файл открывается для чтения

FILE_WRITE файл открывается для записи

FILE_BIN двоичный режим чтения-записи (без преобразования из строки и в строку)

FILE_CSV файл типа csv (все записанные элементы преобразуются к строкам соответствующего типа, unicode или ansi, и разделяются разделителем)

FILE_TXT простой текстовый файл (тот же csv, однако разделитель не принимается во внимание)

FILE_ANSI строки типа ANSI (однобайтовые символы)

FILE_UNICODE строки типа UNICODE (двухбайтовые символы)

FILE_SHARE_READ совместный доступ по чтению со стороны нескольких программ

FILE_SHARE_WRITE совместный доступ по записи со стороны нескольких программ

FILE_COMMON расположение файла в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files.

delimiter='\t'

[in] значение, используемое в качестве разделителя в txt или csv-файле. Если для csv-файла разделитель не указан, то по умолчанию используется символ табуляции. Если для txt-файла разделитель не указан, то никакой разделитель не используется. Если в качестве разделителя явно задано значение 0, то никакой разделитель не используется.

codepage=CP_ACP

[in] Значение кодовой страницы. Для наиболее употребимых кодовых страниц предусмотрены соответствующие константы.

Возвращаемое значение

В случае успешного открытия функция возвращает хэндл файла, который затем используется для доступа к данным файла. В случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE.

Примечание

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".

Если файл требуется прочитать в определенной кодировке (указан параметр codepage со значением кодовой страницы), то необходимо обязательно выставить флаг FILE_ANSI. Без указания флага FILE_ANSI чтение текстового файла будет происходить в Юникоде без какого-либо преобразования.

Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\Files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\Files в случае тестирования). Если среди флагов указан FILE_COMMON, то файл открывается в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files.

Можно открывать "именованные каналы" по следующим правилам:

Имя канала - строка, которая должна иметь вид: "\\servername\pipe\pipename", где servername - имя сервера в сети, а pipename - имя канала. Если каналы используются на одном и том же компьютере, имя сервера может быть опущено, но вместо него нужно поставить точку: "\\.\pipe\pipename". Клиент, который пытается соединиться с каналом, должен знать его имя.

Необходимо вызывать FileFlush() FileSeek() на начало файла между последовательными операциями чтения из канала и записи в канал.

В приведенных строках используется специальный символ обратная косая черта '\', поэтому при написании имени в MQL5 программе '\' необходимо удваивать, то есть вышеприведенный пример написать в коде как "\\\\servername\\pipe\\pipename".

Более подробно о работе с именованными каналами можно прочитать в статье "Связь с MetaTrader 5 через именованные каналы без применения DLL"

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- неправильный способ открытия файла

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

string filename=terminal_data_path+"\\MQL5\\Files\\"+"fractals.csv";

int filehandle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(filehandle<0)

{

Print("Неудачная попытка открыть файл по абсолютному пути");

Print("Код ошибки ",GetLastError());

}

//--- правильный способ работы в "файловой песочнице"

ResetLastError();

filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(filehandle!=INVALID_HANDLE)

{

FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));

FileClose(filehandle);

Print("FileOpen OK");

}

else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

//--- еще один пример с созданием вложенной директории в MQL5\Files\

string subfolder="Research";

filehandle=FileOpen(subfolder+"\\fractals.txt",FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(filehandle!=INVALID_HANDLE)

{

FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));

FileClose(filehandle);

Print("Файл должен быть создан в папке "+terminal_data_path+"\\"+subfolder);

}

else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

}

Смотри также

Использование кодовой страницы, FileFindFirst, FolderCreate, Флаги открытия файлов