CharArrayToString

Копирует и преобразует часть массива типа uchar в возвращаемую строку.

string  CharArrayToString(
   uchar   array[],             // массив
   int     start=0,             // начальная позиция в массиве
   int     count=-1             // количество символов
   uint    codepage=CP_ACP      // кодовая страница
   );

Параметры

array[]

[in]  Массив типа uchar.

start=0

[in]  Позиция, с которой начинается копирование. По умолчанию 0.

count=-1

[in]  Количество элементов массива для копирования. Определяет длину результатной строки. По умолчанию -1, что означает копирование до конца массива, либо до встречи терминального 0.

codepage=CP_ACP

[in]  Значение кодовой страницы. Для наиболее употребимых кодовых страниц предусмотрены соответствующие константы.

Возвращаемое значение

Строка.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- создаём массив с кодами символов
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
                  };
//--- распечатываем в журнале массив кодов, преобразованных в строку
   Print(CharArrayToString(array));
 
//--- создаём массив с кодами символов и терминальным нулём
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//--- распечатываем в журнале второй массив кодов с терминальным нулём
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
   результат:
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

Смотри также

StringToCharArray, ShortArrayToString, Использование кодовой страницы