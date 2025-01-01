Переход с MQL4

Язык MQL5 является развитием своего предшественника – языка MQL4, на котором написано огромное множество индикаторов, скриптов и экспертов. Несмотря на то, что новый язык программирования максимально совместим с языком предыдущего поколения, все же есть ряд отличий между этими языками. И при переносе программ эти отличия нужно знать.

В этом разделе собрана информация, которая призвана облегчить адаптацию своих кодов тем программистам, которые хорошо знают MQL4, к новому языку MQL5.

Прежде всего необходимо отметить:

Функции start(), init() и deinit() отсутствуют;

Количество индикаторных буферов не ограничено;

Загрузка dll происходит сразу после загрузки эксперта (или любой другой mql5-программы);

Укороченная проверка логических условий;

При выходе за пределы массива текущее выполнение прекращается (критически - с выводом ошибки);

Приоритет операций как в С++;

Работает неявное приведение типов (даже из строки в число);

Локальные переменные автоматически не инициализируются (кроме строк);

Обычные локальные массивы уничтожаются автоматически.

Специальные функции init, start и deinit

В языке MQL4 было только три предопределенные функции, которые могли присутствовать в коде индикатора, советника или скрипта (не принимая во внимание включаемые файлы *.mqh и файлы библиотек). Этих функций нет в MQL5, но есть их аналоги. В таблице представлено примерное соответствие функций.

MQL4 MQL5 init OnInit start OnStart deinit OnDeinit

Функции OnInit и OnDeinit выполняют ту же роль, что и функции init и deinit в MQL4 – они предназначены для размещения кода, который должен выполняться при инициализации и деинициализации mql5-программ. Вы можете либо просто переименовать эти функции соответствующим образом, либо оставить их как есть, но добавить вызов этих функций в соответствующих местах.

Пример:

void OnInit()

{

//--- вызовем функцию при инициализации

init();

}

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- вызовем функцию при деинициализации

deinit();

//---

}

Функция start заменяется на OnStart только в скриптах, а для эксперта и индикатора необходимо ее переименовать соответственно в OnTick и OnCalculate. Именно в этих трех функциях необходимо размещать код, который должен выполняться во время работы mql5-программы:

mql5-программа основная функция скрипт OnStart индикатор OnCalculate эксперт OnTick

Если основная функция отсутствует в коде индикатора или скрипта, или название этой функции отличается от требуемого, то вызов такой функции не производится. То есть, если в исходном коде скрипта не будет содержаться функции OnStart, то такой код будет скомпилирован как советник.

Если в коде индикатора отсутствует функция OnCalculate, то компиляция такого индикатора невозможна.

Предопределенные переменные

В MQL5 нет таких предопределенных переменных как Ask, Bid, Bars. Переменные Digits и Point немного изменились в написании, как показано в таблице.

MQL4 MQL5 Digits _Digits Point _Point _LastError _Period _Symbol _StopFlag _UninitReason

Доступ к таймсериям

В MQL5 нет предопределенных таймсерий Open[], High[], Low[], Close[], Volume[] и Time[]. Необходимую глубину таймсерии теперь можно задавать самостоятельно с помощью соответствующих функций для доступа к таймсериям.

Советники (эксперты)

Эксперты в MQL5 не обязательно должны иметь функцию-обработчик события поступления нового тика OnTick, как это было в MQL4 (функция start в MQL4 вызывается на выполнение при поступлении нового тика), потому что теперь эксперты в MQL5 могут содержать предопределенные функции-обработчики несколько типов событий:

OnTick – поступление нового тика;

OnTimer – событие таймера;

OnTrade - торговое событие;

OnChartEvent – события ввода от клавиатуры и мышки, события перемещения графического объекта, событие окончания редактирования текста в поле ввода объекта LabelEdit;

OnBookEvent – событие изменения состояния стакана цен (Depth of Market).

Пользовательские индикаторы

В MQL4 количество индикаторных буферов ограничено и не может быть более 8. В MQL5 такого ограничения нет, но следует помнить, что каждый индикаторный буфер требует выделения определенного объема оперативной памяти под его размещение в терминале, поэтому злоупотреблять открывшейся новой возможностью все же не следует.

Кроме того, в MQL4 было всего 6 типов отрисовки пользовательского индикатора, в MQL5 теперь 18 стилей рисования. И хотя названия видов отрисовки не изменились, сама идеология графического отображения индикаторов изменилась существенно.

Отличается также и направление индексации в индикаторных буферах. В MQL5 все буфера по умолчанию ведут себя как обычные массивы, то есть элемент с индексом 0 является самым старым в истории, при увеличении индекса мы продвигаемся от самых старых данных к самым последним.

Единственная функция по работе с пользовательскими индикаторами, которая сохранилась из MQL4 – это SetIndexBuffer. Но и ее вызов изменился, теперь требуется указать тип данных, которые будут храниться в массиве, связываемом с индикаторным буфером.

Кроме того, изменились и расширились свойства пользовательских индикаторов, появились функции доступа к таймсериям, поэтому необходимо полностью переосмыслить весь алгоритм расчета.

Графические объекты

Количество графических объектов в MQL5 существенно расширилось. Кроме того, позиционирование графических объектов во времени стало возможным с точностью до секунды на графике любого периода – теперь не производится округление точек привязок графических объектов с точностью до времени открытия бара на текущем ценовом графике.

Для объектов Arrow, Text и Label появилась возможность указывать способ привязки, а для объектов Label, Button, Chart, Bitmap Label и Edit есть возможность задавать угол графика, к которому привязан объект.