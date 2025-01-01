ДокументацияРазделы
OrdersTotal

Возвращает количество действующих ордеров.

int  OrdersTotal();

Возвращаемое значение

Значение типа int.

Примечание

Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты". Ордер – это распоряжение на проведение торговой операции, а позиция является результатом одной или нескольких сделок.

При "неттинговом" учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получим и распечатаем в журнале количество действующих отложенных ордеров на счёте
   int total=OrdersTotal();
   Print("Number of active pending orders on the account: "total);
   /*
   результат:
   Number of active pending orders on the account2
   */
  }

Смотри также

