CLContextCreate

Создает контекст OpenCL и возвращает хендл на него.

int  CLContextCreate(
   int  device=CL_USE_ANY     // порядковый номер OpenCL устройства или макрос
   );

Параметры

device

[in]  Номер OpenCL-устройства в системе по порядку. Вместо конкретного номера можно указать одно из значений:

  • CL_USE_ANY – разрешается использовать любое доступное устройство с поддержкой OpenCL;
  • CL_USE_CPU_ONLY – разрешается использовать только эмуляцию OpenCL на CPU;
  • CL_USE_GPU_ONLY – эмуляция OpenCL запрещена и разрешается использовать только специализированные устройства с поддержкой OpenCL (видеокарты);
  • CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY –  разрешается использовать только GPU, которые поддерживают тип double.

Возвращаемое значение

Хендл на контекст OpenCL при успешном создании, или -1 в случае ошибки. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().