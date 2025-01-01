Справочник MQL5Работа с OpenCLCLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
Создает контекст OpenCL и возвращает хендл на него.
int CLContextCreate(
Параметры
device
[in] Номер OpenCL-устройства в системе по порядку. Вместо конкретного номера можно указать одно из значений:
- CL_USE_ANY – разрешается использовать любое доступное устройство с поддержкой OpenCL;
- CL_USE_CPU_ONLY – разрешается использовать только эмуляцию OpenCL на CPU;
- CL_USE_GPU_ONLY – эмуляция OpenCL запрещена и разрешается использовать только специализированные устройства с поддержкой OpenCL (видеокарты);
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – разрешается использовать только GPU, которые поддерживают тип double.
Возвращаемое значение
Хендл на контекст OpenCL при успешном создании, или -1 в случае ошибки. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().