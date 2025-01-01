- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolsTotal
Возвращает количество доступных (выбранных в MarketWatch или всех) символов.
|
int SymbolsTotal(
Параметры
selected
[in] Режим запроса. Может принимать значения true или false.
Возвращаемое значение
Если параметр selected равно true, то возвращается количество выбранных в MarketWatch символов. Если значение false, то возвращается общее количество всех символов.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+