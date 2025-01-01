ДокументацияРазделы
Возвращает количество доступных (выбранных в MarketWatch или всех) символов.

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // true – только символы в MarketWatch
   );

Параметры

selected

[in]  Режим запроса. Может принимать значения true или false.

Возвращаемое значение

Если параметр selected равно true, то возвращается количество выбранных в MarketWatch символов. Если значение false, то возвращается общее количество всех символов.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получим количество доступных символов
   int total    = SymbolsTotal(false);       // все символы на сервере
   int selected = SymbolsTotal(true);        // все символы, добавленные в окно "Обзор Рынка"
 
//--- выведем полученные данные в журнал
   PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
               "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d"totalselected);
   /*
   результат:
   Number of available symbols on the server140
   Number of available symbols selected in MarketWatch11
   */
  }