//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получим количество доступных символов

int total = SymbolsTotal(false); // все символы на сервере

int selected = SymbolsTotal(true); // все символы, добавленные в окно "Обзор Рынка"



//--- выведем полученные данные в журнал

PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d

"+

"Number of available symbols selected in MarketWatch: %d", total, selected);

/*

результат:

Number of available symbols on the server: 140

Number of available symbols selected in MarketWatch: 11

*/

}