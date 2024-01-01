FolderClean

Удаляет все файлы в указанной папке.

bool FolderClean(

string folder_name,

int common_flag=0

);

Параметры

folder_name

[in] Имя директории, в которой требуется удалить все файлы. Содержит полный путь к папке.

common_flag=0

[in] Флаг, определяющий местоположение директории. Если common_flag=FILE_COMMON, то директория находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае директория находится в локальной папке (MQL5\Files или MQL5\Tester\Files в случае тестирования).

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами "файловой песочницы".

Осторожно пользуйтесь этой функцией, так как все файлы и все вложенные поддиректории удаляются безвозвратно.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderClean.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- описание

#property description "Скрипт показывает пример использования FolderClean()."

#property description "Сначала создаются файлы в указанной папке с помощью функции FileOpen()."

#property description "Затем перед удалением файлов выводится предупреждение MessageBox()."



//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры

input string foldername="demo_folder"; // создаем папку в MQL5/Files/

input int files=5; // сколько файлов создадим и удалим

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string name="testfile";

//--- сначала откроем или создадим файлы в папке данных нашего терминала

for(int N=0;N<files;N++)

{

//--- соберем имя файла в виде 'demo_folder\testfileN.txt'

string filemane=StringFormat("%s\\%s%d.txt",foldername,name,N);

//--- открываем файл с флагом на запись, в этом случае папка 'demo_folder' будет создана автоматически

int handle=FileOpen(filemane,FILE_WRITE);

//--- выясним, насколько успешно отработала функция FileOpen()

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Не удалось создать файл %s. Код ошибки ",filemane,GetLastError());

ResetLastError();

}

else

{

PrintFormat("Файл %s успешно открыт",filemane);

//--- открытый файл нам больше не нужен, обязательно закрываем

FileClose(handle);

}

}



//--- проверим, сколько файлов в папке

int k=FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0);

PrintFormat("Всего в папке %s найдено %d файлов",foldername,k);



//--- выведем диалоговое окно и спросим пользователя

int choice=MessageBox(StringFormat("Вы собираетесь удалить из папки %s %d файлов, продолжить?",foldername,k),

"Удаление файлов из папки",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // будут две кнопки - "Yes" и "No"

ResetLastError();



//--- выполним действия в зависимости от выбранного варианта

if(choice==IDYES)

{

//--- начинаем удалять

PrintFormat("Попытка удалить все файлы из папки %s",foldername);

if(FolderClean(foldername,0))

PrintFormat("Файлы успешно удалены, в папке %s осталось %d файлов",

foldername,

FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0));

else

PrintFormat("Не удалось удалить файлы из папки %s. Код ошибки %d",foldername,GetLastError());

}

else

PrintFormat("Удаление отменено");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| возвращает количество файлов в указанной папке |

//+------------------------------------------------------------------+

int FilesInFolder(string path,int flag)

{

int count=0;

long handle;

string filename;

//---

handle=FileFindFirst(path,filename,flag);

//--- если хотя бы один файл найден, ищем остальные

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- выведем имя файла

PrintFormat("найден файл %s",filename);

//--- увеличим счетчик найденный файлов/папок

count++;

//--- начинаем перебор всех файлов/папок

while(FileFindNext(handle,filename))

{

PrintFormat("найден файл %s",filename);

count++;

}

//--- обязательно закрываем хендл поиска по окончании

FileFindClose(handle);

}

else // хендл получить не удалось

{

PrintFormat("Не удалось провести поиск файлов в папке %s",path);

}

//--- вернем результат

return count;

}

Смотри также

FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose