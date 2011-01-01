//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_ChartSaveTemplate.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- input parameters

input string symbol="GBPUSD"; // символ нового графика

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // таймфрейм нового графика

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- сначала набросим на график индикаторы

int handle;

//--- подготовим индикатор к использованию

if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // попытка не удалась, выходим

//--- набросим индикатор на текущий график, но в отдельное окно

if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))

{

PrintFormat("Не удалось добавить на график %s/%s индикатор с хэндлом=%d. Код ошибки %d",

_Symbol,

EnumToString(_Period),

handle,

GetLastError());

//--- досрочно прекращаем работу программы

return;

}

//--- прикажем графику обновиться, чтобы сразу увидеть наброшенный индикатор

ChartRedraw();

//--- найдем два последних перелома зигзага

double two_values[];

datetime two_times[];

if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))

{

PrintFormat("Не удалось найти два последних перелома в индикторе Zigzag!");

//--- досрочно прекращаем работу программы

return;

}

//--- теперь набросим канал стандартного отклонения

string channel="StdDeviation Channel";

if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))

{

PrintFormat("Не удалось создать объект %s. Код ошибки %d",

EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());

return;

}

else

{

//--- канал создан, доопределим вторую опорную точку

ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);

//--- зададим каналу текст всплывающей подсказки

ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");

//--- обновим график

ChartRedraw();

}

//--- сохраним полученный результат в шаблон

ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");

//--- откроем новый график и набросим на него сохраненный шаблон

long new_chart=ChartOpen(symbol,period);

//--- включим показ всплывающих подсказок для графических объектов

ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);

if(new_chart!=0)

{

//--- набросим на новый график сохраненный шаблон

ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");

}

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает хэндл зигзага и обеспечивает готовность его данных |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)

{

ResetLastError();

//--- индикатор Zigzag должен находиться в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Examples

h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");

if(h==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: Не удалось создать хэндл индикатора Zigzag. Код ошибки %d",

__FUNCTION__,GetLastError());

return false;

}

//--- при создании хэндла индикатора ему требуется время на расчет значений

int k=0; // количество попыток чтобы дождаться расчета индикатора

//--- ждем расчета в цикле, делаем паузу в 50 миллисекунд, если расчет еще не готов

while(BarsCalculated(h)<=0)

{

k++;

//--- выведем количество попыток

PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);

//--- подождем 50 миллисекунд, пока индикатор рассчитается

Sleep(50);

//--- если сделано больше 100 попыток, то что-то не так

if(k>100)

{

//--- сообщим о проблеме

PrintFormat("Не удалось рассчитать индикатор за %d попыток!");

//--- досрочно прекращаем работу программы

return false;

}

}

//--- все готово, индикатор создан и значения рассчитаны

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ищет два последних перелома зигзага и помещает в массивы |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)

{

double values[]; // массив для получения значений зигзага

datetime times[]; // массив для получения времени

int size=100; // размер массивов

ResetLastError();

//--- копируем 100 последних значений индикатора

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);

//--- проверим сколько скопировалось

if(copied<100)

{

PrintFormat("%s: Не удалось скопировать %d значений индикатора с хэндлом=%d. Код ошибки %d",

__FUNCTION__,size,handle,GetLastError());

return false;

}

//--- определим порядок доступа к массиву как в таймсерии

ArraySetAsSeries(values,true);

//--- сюда запишем номера баров, на которых найдены переломы

int positions[];

//--- зададим размеры массивов

ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);

//--- счетчики

int i=0,k=0;

//--- начинаем поиск переломов

while(i<100)

{

double v=values[i];

//--- пустые значения нас не интересуют

if(v!=0.0)

{

//--- запомним номер бара

positions[k]=i;

//--- запомним значение зигзага на переломе

get_values[k]=values[i];

PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);

//--- увеличим счетчик

k++;

//--- если нашли два перелома, то ломаем цикл

if(k>2) break;

}

i++;

}

//--- определим порядок доступа к массивам как в таймсерии

ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);

if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)

{

PrintFormat("%s: Не удалось скопировать %d значений из CopyTime(). Код ошибки %d",

__FUNCTION__,size,GetLastError());

return false;

}

//--- найдем время открытия баров, на которых были 2 последних перелома

get_times[0]=times[positions[1]];// предпоследнее значение будет записано первым переломом

get_times[1]=times[positions[2]];// третье с конца значение будет вторым переломом

PrintFormat("%s: первый=%s, второй=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));

//--- все получилось

return true;

}