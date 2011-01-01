ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Операции с графикамиChartSaveTemplate 

ChartSaveTemplate

Сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем.

bool  ChartSaveTemplate(
   long          chart_id,     // идентификатор графика
   const string  filename      // имя файла для сохранения шаблона
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

filename

[in]  Имя файла для сохранения шаблона. Расширение ".tpl" будет добавлено к имени файла автоматически, указывать его не требуется. Шаблон сохраняется в папку каталог_данных\Profiles\Templates\ и может быть использован также и для ручного применения в терминале. Если шаблон с данным именем уже существует, то его содержимое будет переписано заново.

Возвращаемое значение

При успешном выполнении функция возвращает true, в противном случае возвращает false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Шаблон позволяет сохранить настройки графика со всеми наложенными на него индикаторами и графическими объектами, чтобы затем применить его на другом графике.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Test_ChartSaveTemplate.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input string               symbol="GBPUSD";  // символ нового графика
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_H3// таймфрейм нового графика
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- сначала набросим на график индикаторы
   int handle;
//--- подготовим индикатор к использованию
   if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return// попытка не удалась, выходим
//--- набросим индикатор на текущий график, но в отдельное окно
   if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))
     {
      PrintFormat("Не удалось добавить на график %s/%s индикатор с хэндлом=%d. Код ошибки %d",
                  _Symbol,
                  EnumToString(_Period),
                  handle,
                  GetLastError());
      //--- досрочно прекращаем работу программы
      return;
     }
//--- прикажем графику обновиться, чтобы сразу увидеть наброшенный индикатор
   ChartRedraw();
//--- найдем два последних перелома зигзага
   double two_values[];
   datetime two_times[];
   if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))
     {
      PrintFormat("Не удалось найти два последних перелома в индикторе Zigzag!");
      //--- досрочно прекращаем работу программы
      return;
     }
//--- теперь набросим канал стандартного отклонения
   string channel="StdDeviation Channel";
   if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))
     {
      PrintFormat("Не удалось создать объект %s. Код ошибки %d",
                  EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());
      return;
     }
   else
     {
      //--- канал создан, доопределим вторую опорную точку
      ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);
      //--- зададим каналу текст всплывающей подсказки
      ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");
      //--- обновим график
      ChartRedraw();
     }
//--- сохраним полученный результат в шаблон
   ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");
//--- откроем новый график и набросим на него сохраненный шаблон
   long new_chart=ChartOpen(symbol,period);
   //--- включим показ всплывающих подсказок для графических объектов
   ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);
   if(new_chart!=0)
     {
      //--- набросим на новый график сохраненный шаблон
      ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");
     }
   Sleep(10000);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает хэндл зигзага и обеспечивает готовность его данных       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)
  {
   ResetLastError();
//--- индикатор Zigzag должен находиться в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Examples
   h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");
   if(h==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s: Не удалось создать хэндл индикатора Zigzag. Код ошибки %d",
                  __FUNCTION__,GetLastError());
      return false;
     }
//--- при создании хэндла индикатора ему требуется время на расчет значений
   int k=0; // количество попыток чтобы дождаться расчета индикатора
//--- ждем расчета в цикле, делаем паузу в 50 миллисекунд, если расчет еще не готов
   while(BarsCalculated(h)<=0)
     {
      k++;
      //--- выведем количество попыток
      PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);
      //--- подождем 50 миллисекунд, пока индикатор рассчитается
      Sleep(50);
      //--- если сделано больше 100 попыток, то что-то не так
      if(k>100)
        {
         //--- сообщим о проблеме
         PrintFormat("Не удалось рассчитать индикатор за %d попыток!");
         //--- досрочно прекращаем работу программы
         return false;
        }
     }
//--- все готово, индикатор создан и значения рассчитаны
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ищет два последних перелома зигзага и помещает в массивы         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)
  {
   double values[];         // массив для получения значений зигзага
   datetime times[];        // массив для получения времени
   int size=100;            // размер массивов
   ResetLastError();
//--- копируем 100 последних значений индикатора
   int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);
//--- проверим сколько скопировалось
   if(copied<100)
     {
      PrintFormat("%s: Не удалось скопировать %d значений индикатора с хэндлом=%d. Код ошибки %d",
                  __FUNCTION__,size,handle,GetLastError());
      return false;
     }
//--- определим порядок доступа к массиву как в таймсерии
   ArraySetAsSeries(values,true);
//--- сюда запишем номера баров, на которых найдены переломы
   int positions[];
//--- зададим размеры массивов
   ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);
//--- счетчики
   int i=0,k=0;
//--- начинаем поиск переломов
   while(i<100)
     {
      double v=values[i];
      //--- пустые значения нас не интересуют
      if(v!=0.0)
        {
         //--- запомним номер бара
         positions[k]=i;
         //--- запомним значение зигзага на переломе
         get_values[k]=values[i];
         PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);
         //--- увеличим счетчик
         k++;
         //--- если нашли два перелома, то ломаем цикл
         if(k>2) break;
        }
      i++;
     }
//--- определим порядок доступа к массивам как в таймсерии
   ArraySetAsSeries(times,true);   ArraySetAsSeries(get_times,true);
   if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)
     {
      PrintFormat("%s: Не удалось скопировать %d значений из CopyTime(). Код ошибки %d",
                  __FUNCTION__,size,GetLastError());
      return false;
     }
//--- найдем время открытия баров, на которых были 2 последних перелома
   get_times[0]=times[positions[1]];// предпоследнее значение будет записано первым переломом
   get_times[1]=times[positions[2]];// третье с конца значение будет вторым переломом
   PrintFormat("%s: первый=%s,  второй=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));
//--- все получилось
   return true;
  }

