void OnStart()

{

//--- определяем исходную строку с шестью пробелами слева

string text=" All spaces on the left will be removed from this string";

//--- Выводим исходную строку в журнал

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- удаляем слева все пробелы и выводим количество удалённых символов и полученную строку в журнал

int num=StringTrimLeft(text);

PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Результат

Source line:

' All spaces on the left will be removed from this string'

The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left side. Now the line looks like this:

'All spaces on the left will be removed from this string'

*/

}