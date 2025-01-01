ДокументацияРазделы
StringTrimLeft

Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции с начала строки до первого значимого символа. Строка модифицируется по месту.

int  StringTrimLeft(
   string&  string_var      // строка для обрезки
   );

Параметры

string_var

[in][out]  Строка, которая должна быть обрезана слева.

Возвращаемое значение

Возвращает количество отрезанных символов.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- определяем исходную строку с шестью пробелами слева
   string text="      All spaces on the left will be removed from this string";
//--- Выводим исходную строку в журнал
   PrintFormat("Source line:\n'%s'"text);
//--- удаляем слева все пробелы и выводим количество удалённых символов и полученную строку в журнал
   int num=StringTrimLeft(text);
   PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:\n'%s'"numtext);
   
   /*
   Результат
   Source line:
   '      All spaces on the left will be removed from this string'
   The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left sideNow the line looks like this:
   'All spaces on the left will be removed from this string'
   */
  }

Смотри также

StringTrimRight, StringToLower, StringToUpper