Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции с начала строки до первого значимого символа. Строка модифицируется по месту.
Параметры
string_var
[in][out] Строка, которая должна быть обрезана слева.
Возвращаемое значение
Возвращает количество отрезанных символов.
Пример:
void OnStart()
