Управление сигналами
Группа функций, предназначенных для управления торговыми сигналами. Данные функции позволяют:
- получать информацию о торговых сигналах, доступных для копирования,
- прочитать или установить настройки копирования торговых сигналов
- произвести подписку на сигнал и ее отмену средствами языка MQL5.
Функция
Действие
Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала
Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала
Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала
Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале
Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
Производит подписку на копирование торгового сигнала
Отменяет подписку на копирование торгового сигнала