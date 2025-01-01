ДокументацияРазделы
Группа функций, предназначенных для управления торговыми сигналами. Данные функции позволяют:

  • получать информацию о торговых сигналах, доступных для копирования,
  • прочитать или установить настройки копирования торговых сигналов
  • произвести подписку на сигнал и ее отмену средствами языка MQL5.

Функция

Действие

SignalBaseGetDouble

Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала

SignalBaseGetInteger

Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала

SignalBaseGetString

Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала

SignalBaseSelect

Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале

SignalBaseTotal

Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале

SignalInfoGetDouble

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double

SignalInfoGetInteger

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer

SignalInfoGetString

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string

SignalInfoSetDouble

Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double

SignalInfoSetInteger

Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer

SignalSubscribe

Производит подписку на копирование торгового сигнала

SignalUnsubscribe

Отменяет подписку на копирование торгового сигнала

 