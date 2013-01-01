ДокументацияРазделы
FileReadStruct

Cчитывает из бинарного файла содержимое в структуру, переданную в качестве параметра. Чтение производится с текущего положения файлового указателя.

uint  FileReadStruct(
   int          file_handle,        // handle файла
   const void&  struct_object,      // структура, куда происходит считывание
   int          size=-1             // размер структуры в байтах
   );

Параметры

file_handle

[in]  Файловый описатель открытого бинарного файла.

struct_object

[out]  Ссылка на объект указанной структуры. Структура не должна содержать строки, динамические массивы, виртуальные функции, а также указатели на объекты и функции.

size=-1

[in]  Количество байт, которые нужно прочитать. Если размер не указан или указано большее количество байт, чем размер структуры, то используется точный размер указанной структуры.

Возвращаемое значение

В случае удачи функция возвращает количество прочитанных байт. Файловый указатель перемещается на это же количество байт.

Пример (используется файл, полученный в результате работы примера для функции FileWriteStruct)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Demo_FileReadStruct.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "Candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
#property indicator_color1  clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
#property indicator_separate_window
//--- параметры для получения данных
input string  InpFileName="EURUSD.txt"// имя файла
input string  InpDirectoryName="Data";  // имя директории
//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура для хранения данных свечи                              |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
  {
   double            open;  // цена открытия
   double            close; // цена закрытия
   double            high;  // максимальная цена
   double            low;   // минимальная цена
   datetime          date;  // дата
  };
//--- индикаторные буферы
double       open_buff[];
double       close_buff[];
double       high_buff[];
double       low_buff[];
//--- глобальные переменные
candlesticks cand_buff[];
int          size=0;
int          ind=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   int default_size=100;
   ArrayResize(cand_buff,default_size);
//--- откроем файл
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN|FILE_COMMON);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Файл %s открыт для чтения",InpFileName);
      PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
      //--- прочитаем данные из файла
      while(!FileIsEnding(file_handle))
        {
         //--- запишем данные в массив
         FileReadStruct(file_handle,cand_buff[size]);
         size++;
         //--- проверим массив на переполненность
         if(size==default_size)
           {
            //--- увеличим размерность массива
            default_size+=100;
            ArrayResize(cand_buff,default_size);
           }
        }
      //--- закроем файл
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Данные прочитаны, файл %s закрыт",InpFileName);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,open_buff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,high_buff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,low_buff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,close_buff,INDICATOR_DATA);
//--- пустое значение
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
//--- цикл для еще необработанных свечек
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- по умолчанию 0
      open_buff[i]=0;
      close_buff[i]=0;
      high_buff[i]=0;
      low_buff[i]=0;
      //--- проверка, есть ли еще данные
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- если даты совпадают, то используем значение из файла
            if(time[i]==cand_buff[j].date)
              {
               open_buff[i]=cand_buff[j].open;
               close_buff[i]=cand_buff[j].close;
               high_buff[i]=cand_buff[j].high;
               low_buff[i]=cand_buff[j].low;
               //--- увеличиваем счетчик
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

