Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера на текущем счете и при текущем рыночном окружении без учета текущих отложенных ордеров и открытых позиций. Позволяет оценить размер маржи для планируемой торговой операции. Значение возвращается в валюте счета.

bool  OrderCalcMargin(
   ENUM_ORDER_TYPE       action,           // тип ордера
   string                symbol,           // имя символа
   double                volume,           // объем
   double                price,            // цена открытия
   double&               margin            // переменная для получения значения маржи
   );

Параметры

action

[in]  Тип ордера, может принимать значения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

symbol

[in]  Имя финансового инструмента.

volume

[in]  Объем торговой операции.

price

[in]  Цена открытия.

margin

[out]  Переменная, в которую будет записан необходимый размер маржи в случае успешного выполнения функции. Вычисление производится как если бы на текущем счете не было отложенных ордеров и открытых позиций. Значение маржи зависит от многих факторов и может меняться при изменении рыночного окружения.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Пример:

#define   VOLUME     1.0   // объем ордера
#define   DEVIATION  100   // дистанция установки отложенного ордера
#define   STOP_LIMIT 50    // дистанция StopLimit ордера
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
   int array_types[8]={ORDER_TYPE_BUY,
                       ORDER_TYPE_SELL,
                       ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,
                       ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,
                       ORDER_TYPE_BUY_STOP,
                       ORDER_TYPE_SELL_STOP,
                       ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,
                       ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT };
                       
//--- в цикле по массиву типов ордеров
   for(int i=0i<(int)array_types.Size(); i++)
     {
      //--- в зависимости от типа ордера получаем тип ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL
      ENUM_ORDER_TYPE type=MarketOrderByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE)array_types[i]);
      
      //--- в зависимости от типа ордера получаем цену
      double price=PriceByOrderType(_Symboltype);
      
      //--- получаем размер маржи, необходимой для типа ордера, указанного в action 
      double margin=EMPTY_VALUE;
      ResetLastError();
      if(!OrderCalcMargin(type_SymbolVOLUMEpricemargin))
        {
         Print("OrderCalcMargin() failed. Error ",GetLastError());
         continue;
        }
      //--- распечатываем результат в журнале
      PrintFormat("Margin required for %.2f %s order at price %.*f on %s symbol: %.2f %s"VOLUMEOrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)i), _Digitsprice_Symbolmargincurrency);
     }
   /*
   результат:
   Margin required for 1.00 Buy order at price 1.31668 on GBPUSD symbol1316.68 USD
   Margin required for 1.00 Sell order at price 1.31661 on GBPUSD symbol1316.61 USD
   Margin required for 1.00 Buy Limit order at price 1.31568 on GBPUSD symbol1315.68 USD
   Margin required for 1.00 Sell Limit order at price 1.31761 on GBPUSD symbol1317.61 USD
   Margin required for 1.00 Buy Stop order at price 1.31768 on GBPUSD symbol1317.68 USD
   Margin required for 1.00 Sell Stop order at price 1.31561 on GBPUSD symbol1315.61 USD
   Margin required for 1.00 Buy Stop Limit order at price 1.31718 on GBPUSD symbol1317.18 USD
   Margin required for 1.00 Sell Stop Limit order at price 1.31611 on GBPUSD symbol1316.11 USD
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает тип ордера Buy или Sell по типу ордера                |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_ORDER_TYPE MarketOrderByOrderType(ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY  : case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT  : case ORDER_TYPE_BUY_STOP  : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT  :
        return(ORDER_TYPE_BUY);
      case ORDER_TYPE_SELL : case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT :
        return(ORDER_TYPE_SELL);
     }
   return(WRONG_VALUE);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает цену открытия по типу ордера                          |
//+------------------------------------------------------------------+
double PriceByOrderType(const string symbolconst ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
   int     digits=0;
   double  point=0;
   MqlTick tick={};
 
//--- получаем значение Point символа
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_POINTpoint))
     {
      Print("SymbolInfoDouble() failed. Error "GetLastError());
      return 0;
     }
     
//--- получаем значение Digits символа
   long value=0;
   if(!SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITSvalue))
     {
      Print("SymbolInfoInteger() failed. Error "GetLastError());
      return 0;
     }
   digits=(int)value;
   
//--- получаем последние цены по символу
   if(!SymbolInfoTick(symboltick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error "GetLastError());
      return 0;
     }
     
//--- в зависимости от типа ордера возвращаем цену
   switch(order_type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return(tick.ask);
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return(tick.bid);
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return(NormalizeDouble(tick.ask - DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return(NormalizeDouble(tick.bid + DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * point - STOP_LIMIT * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * point + STOP_LIMIT * pointdigits));
      default                          :  return(0);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание типа ордера                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
   switch(order_type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_CLOSE_BY         :  return("Close By");
      default                          :  return("Unknown order type");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

