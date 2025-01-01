ДокументацияРазделы
StringToUpper

Преобразует все символы указанной строки в прописные (большие) по месту.

bool  StringToUpper(
   string&  string_var      // строка для обработки
   );

Параметры

string_var

[in][out]  Строка.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Пример:

void OnStart()
  {
//--- определяем исходную строку в нижнем регистре
   string text=" - this string, written in lowercase, must be written in uppercase";
//--- Выводим исходную строку в журнал
   Print("Source line:\n"text);
//--- преобразуем все символы строки в верхний регистр и выводим полученный результат в журнал
   if(StringToUpper(text))
      Print("The original string after using the StringToUpper() function:\n"text);
      
   /*
   Результат
   Source line:
    - this string, written in lowercasemust be written in uppercase
   The original string after using the StringToUpper() function:
    - THIS STRING, WRITTEN IN LOWERCASEMUST BE WRITTEN IN UPPERCASE
   */
  }

Смотри также

